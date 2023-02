Nicht nur Lebensmittel – in diesen Kosmetik-Produkten stecken Insekten

Laus und Co.

Insekten schleichen sich nicht nur über Lebensmittel in unsere Schränke, sondern auch über Make-up und Hautpflege. Lesen Sie hier, worin sich Läuse und Co. noch verstecken:

Insekten in Lebensmitteln sind derzeit – buchstäblich – in aller Munde. Seit der Nachricht, dass in Brot, Keksen und Co. bald Krabbelviecher erlaubt sind, muss man sich mit unweigerlichem Ekel vorstellen, was Insekten essen bedeutet. Dabei wird oft vergessen, dass wir Insekten auch in ganz anderen Formen an unseren Körper lassen und dabei vor allem oft direkt auf dem Gesicht tragen. Die Rede ist von Kosmetik-Artikeln. In der Industrie gehört das Verarbeiten von Insekten nämlich schon lange dazu.

Für die meisten der tierischen Stoffe gibt es heute pflanzliche Alternativen, doch viele Hersteller von Kosmetik-Produkten verwenden weiterhin Insekten. Ein guter Wegweiser für insektenfreie Kosmetik ist das „vegan“-Label. (paw)