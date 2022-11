Nintendo Switch Bundle mit Mario Kart kaufen: Knaller-Deal bei MediaMarkt zur Black Week

Von: Daniel Neubert

Aktuell läuft die Black Week bei MediaMarkt. Dort startete die Woche mit einem Deal, den sich Nintendo-Fans zum Black Friday nicht entgehen lassen sollten.

Hamburg – Seit einigen Jahren hat sich der Black Friday auch in Deutschland etabliert. Viele Händler locken mit Sonderangeboten, und auch der Elektronik-Handel stellt dabei natürlich keine Ausnahme dar. Doch bereits vor dem 25. November, dem traditionellen Black Friday, startet die sogenannte „Black Week“, die das Zeitfenster für Schnäppchenpreise auf eine Woche ausweitet. Bei MediaMarkt gibt es zum Start der Rabattwoche ein Sonderangebot, dass die Herzen vieler Nintendo-Fans höher schlagen lassen dürfte und sich ganz besonders lohnt. Der Händler kommt zur Black Week mit einem der besten Nintendo Switch-Bundles zum Kampfpreis um die Ecke.

Spielekonsole: Nintendo Switch Hersteller: Nintendo Erscheinungsjahr: März 2017 Varianten der hybriden Nintendo-Konsole: Switch (Revision 2019), OLED-Modell (2021), Switch Lite (2019) Verkaufte Exemplare: ca. 110 Millionen Einheiten

Nintendo Switch kaufen: Mario Kart Bundle zum Black Friday bei Media Markt zum Kampfpreis

Update vom 21.11.2022, 17:30 Uhr: Auch Amazon hat in der Black Week inzwischen ein vergleichbares Angebot im Online-Shop, welches ebenfalls eine Nintendo Switch und das Spiel „Mario Kart 8 Deluxe beinhaltet.

Das ist der Deal bei MediaMarkt: Der Elektronik-Händler bietet zum Start der Black Week eine Nintendo Switch Spielekonsole inklusive dem Spiel „Mario Kart 8 Deluxe“ an, einem der beliebtesten Spiele der Konsole, welches sich bereits über 46 Millionen Mal verkaufte. Auch über die Nintendo Switch muss man eigentlich kaum Worte verlieren: Die beliebte Hybrid-Konsole ist mit über 110 Millionen verkauften Exemplaren ein echter Hit geworden und die Auswahl an großartigen Spielen ist inzwischen riesig. Bei dem Angebot von Media Markt zum Black Friday handelt es sich außerdem um das verbesserte Modell aus dem Jahr 2019, welches mit einem leistungsfähigeren Akku daherkommt.

Darum lohnt sich der Deal: MediaMarkt hat die Konsole mit dem Spiel in der Black Week für insgesamt 288 € im Angebot. Einzeln kostet die Konsole oft bereits über 300 € und das Spiel Mario Kart 8 Deluxe stößt bei vielen Händlern nochmals mit ca. 58 € zu Buche. Somit gehört das Angebot bei MediaMarkt mit zu den besten Nintendo-Deals, die wir zum Black Friday entdeckt haben. Bisher können wir die Konsole inklusive Spiel nirgends günstiger finden.

Dieses Spiel ist dabei: Im Angebot zur Black Week gibt es das Rennspiel Mario Kart 8 Deluxe, welches Nintendos absoluter Verkaufsschlager ist. Es ist für alle Nintendo Switch-Besitzer sozusagen ein absoluter Black Firday-Pflichtkauf. Auf über 48 verschiedenen Pisten müssen die Spieler ihr Können beweisen. Dabei ist der Titel zwar einsteigerfreundlich und auch für Gelegenheitsspieler gedacht, doch Mario Kart 8 Deluxe begeistert auch Profispieler seit Jahren, die sich in Online-Duellen miteinander messen. Aktuell versorgt Nintendo Mario Kart 8 mit 48 neuen DLC-Strecken, bis Ende 2023 sollen somit insgesamt 96 Rennstrecken spielbar sein.

Nintendo Switch kaufen: OLED-Modell bei Amazon in der Black Week

Amazon mit Angebot zum OLED-Modell: Wer jedoch bereits eine Nintendo-Switch mit Mario Kart 8 Deluxe besitzt, interessiert sich vielleicht zum Black Friday für ein Upgrade. Das neuste Nintendo Switch-Modell bietet einen anderen Bildschirm, der nicht nur etwas größer ist, sondern auch mit einem OLED-Panel für eine besonders prächtige Farbwiedergabe daherkommt. Dieses neue Modell kostet bei Amazon in der Black Week nur 333 €, die UVP liegt laut Amazon jedoch bei 369 €.

Die besten Deals zur Black Week: Doch auch abseits von Nintendo gibt es viele Hersteller, die ihre Konsolen oder ihr Gaming-Zubehör in der Black Week stark vergünstigt anbieten. In unserem Artikel gibt es eine Übersicht über die Top-Deals aus Gaming, Elektronik und Haushalt beim Black Friday 2022.