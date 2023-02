Notaufnahmen überlastet: Wann bin ich wirklich ein medizinischer Notfall?

Die deutschen Notaufnahmen sind seit Monaten überlastet. Wann es wirklich nötig ist, als Notfall ins Krankenhaus zu fahren.

Hamburg – Es ist kein neues Phänomen, dass man in der Notaufnahme stundenlang warten muss. Das ist überall gleich. Auch in Hamburg, Niedersachsen oder Bremen. Besonders in den letzten Monaten und Jahren der Corona-Pandemie waren Krankenhäuser und somit auch ihre Notaufnahmen trotz geplanter Krankenhausreform von Bund und Ländern noch völlig überlastet. Der Grund sind nicht nur krankheitsbedingte Ausfälle und ein Anstieg an Patienten, sondern auch Menschen, die ohne ein Notfall zu sein in die Notaufnahme kommen, wie 24hamburg.de berichtet.

Doch wann ist man wirklich ein medizinischer Notfall und sollte ins Krankenhaus fahren?

Notaufnahmen am Limit: Warum der Zustand schlimmer ist als während Corona

Bereits seit Wochen leiden die ohnehin schon überlasteten Krankenhäuser in Hamburg an einem noch höheren Fachkräftemangel als sonst. Der Grund sind Atemwegserkrankungen, die nach der Corona-Pandemie die Angestellten einzuholen scheinen. Nach Jahren des Schutzes durch Masken und Desinfektionsmittel ist das Immunsystem vieler Menschen so geschwächt, dass eine starke Erkältungen gleich zu einer längeren Phase der Krankschreibung führt. Die Grippewelle 2023 tut ihr übriges.

In Hamburg ist das vor allen ein Problem, weil die Notaufnahmen und Intensivstationen der Kliniken bis dato für einige Zeit schließen konnten, wenn sie überlastet waren. Das will die Sozialbehörde der Hansestadt in Zukunft verhindern. Rettungsdienste müssen Notfallpatienten jetzt zur nächstgelegenen Notaufnahme bringen – egal wie voll diese bereits ist. Deshalb sollen neue Leitstellen und Notfallzentren kommen sowie Rettungsdienste entlastet werden.

„Die Situation in der Notfallversorgung in Hamburg ist bedrohlich“, erklärte Joachim Gemmel, Sprecher der Hamburger Asklepios Kliniken, bereits im Dezember in einer Pressemitteilung. Die Mitarbeiter seien schon seit Monaten „maximal erschöpft“ und selbst in der Corona-Hochphase sei der Zustand nicht so schlimm gewesen. Ein Großteil der Patienten seien außerdem Kinder, die von dem deutlichen Anstieg von Infektionen mit dem RS-Virus betroffen sind.

Eigentlich kein Notfall: Viele Patienten kommen mit Bagatellen in die Notaufnahme

Die starke Überlastung der Notaufnahmen resultiert unter anderem aber auch daraus, das oft Menschen vorstellig werden, die auch zum Hausarzt oder in die Notfallpraxis hätten gehen können. „Viele Menschen kommen mit Bagatellerkrankungen in die Notaufnahme und behindern damit die Versorgung von tatsächlichen Notfällen“, erklärt stellvertretend Holger Sudhoff, der ärztliche Direktor am Klinikum Bielefeld, gegenüber der Neuen Westfälischen. Gesetzlich seien Notaufnahmen nämlich dazu verpflichtet, jeden Patienten, der in die Notaufnahme kommt, auch zu behandeln.

Mark Frank, Leiter der Notaufnahme des Städtischen Klinikums Dresden, erklärte außerdem im Gesundheitsmagazin der AOK: „Bei den meisten liegt dann tatsächlich kein Notfall vor. Bei einigen scheinbar harmlosen Symptomen steckt jedoch etwas Ernsthaftes dahinter.“ Die Schwierigkeit sei, dass man erst hinterher beurteilen könne, ob der Gang in die Notaufnahme wirklich nötig war. Ein Zeckenbiss könne zum Beispiel harmlos oder gefährlich sein. Erst der Arzt kann das beurteilen.

Bin ich ein Notfall? Bei diesen Symptomen sollte man ins Krankenhaus fahren

Um Notfälle zumindest zu einem gewissen Grad vorher selbst zu erkennen, gibt es für Patienten ein paar Hinweise, auf die sie achten sollten. Gründe für eine Fahrt in die Notaufnahme sind zum Beispiel:

Atemnot: Das kann die Ursache für schwere Erkrankungen wie einen Herzinfarkt, eine Lungenembolie, eine Herzschwäche, eine starke Lungenentzündung oder eine allergische Reaktion sein.

Das kann die Ursache für schwere Erkrankungen wie einen Herzinfarkt, eine Lungenembolie, eine Herzschwäche, eine starke Lungenentzündung oder eine allergische Reaktion sein. Schmerzen in Brust, Arm und Rücken: Auch diese Symptome können von einem Herzinfarkt verursacht werden. Die Schmerzen sind zum Beispiel im Brustbereich mit Ausstrahlung in den linken Arm oder zwischen den Schulterblättern.

Auch diese Symptome können von einem Herzinfarkt verursacht werden. Die Schmerzen sind zum Beispiel im Brustbereich mit Ausstrahlung in den linken Arm oder zwischen den Schulterblättern. Starke Bauchschmerzen: Oberbauchschmerzen können ebenfalls von einem Herzinfarkt kommen, aber auch Gallensteine, eine Blinddarmentzündung oder die Bauchspeicheldrüse können der Auslöser sein.

Oberbauchschmerzen können ebenfalls von einem Herzinfarkt kommen, aber auch Gallensteine, eine Blinddarmentzündung oder die Bauchspeicheldrüse können der Auslöser sein. Bewusstlosigkeit, Bewusstseinstrübungen und Lähmungen: Wer in Ohnmacht fällt oder plötzlich nicht mehr geistig ansprechbar ist, könnte einen Schlaganfall, einen Krampfanfall, eine Vergiftung, eine Kopfverletzung oder einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden oder erlitten haben. Auch Lähmungen, zum Beispiel im Gesicht, deuten auf einen Schlaganfall hin.

Wer in Ohnmacht fällt oder plötzlich nicht mehr geistig ansprechbar ist, könnte einen Schlaganfall, einen Krampfanfall, eine Vergiftung, eine Kopfverletzung oder einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden oder erlitten haben. Auch Lähmungen, zum Beispiel im Gesicht, deuten auf einen Schlaganfall hin. Starke, nicht stillbare Blutungen

Knochenbrüche

Am Telefon werden die Symptome geschildert und man wird zu einer geöffneten Arztpraxis verwiesen. Ein solches Vorgehen bietet sich an, wenn folgende Erkrankungen vorliegen:

Starke Halsschmerzen

Starke Ohrenschmerzen

Starke Erkältungssymptome

Starke, anhaltende Kopfschmerzen

Akute Harnwegsinfekte

Fieber mit mehr als 39 Grad

Anhaltendes Erbrechen

Generell gilt: Vorsicht ist besser als Nachsicht und wer sich unsicher ist, sollte seinen körperlichen Zustand abklären lassen. Wer sich allerdings sicher ist, dass ein Gang zur Notaufnahme nicht nötig, die eigene Hausarztpraxis aber geschlossen ist, der kann zur Notfallpraxis, zum Notdienst fahren oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117 anrufen.