Reserven für den Notfall: Wie viel Bargeld sollten Bürger zuhause haben?

Von: Stella Henrich

Teilen

Notfallreserven für jede Lage des Lebens. Ob Konserven im Keller, warme Kleider auf dem Speicher oder - Bares im häuslichen Tresor - die aktuelle Energiekrise macht klar, auf was es im Notfall tatsächlich ankommt.

Bonn ‒ Während sich so mancher Bürger mit Lebensmitteln und Konserven vorsorglich eindeckt, um auf Notsituationen wie Hochwasser, Stromausfall oder Sturm gut vorbereitet zu ein. Schrecken andere Mitbürger vor solch überhasteten Panikkäufen zurück. Dabei kann es sinnvoll sein, auf Notsituationen gut vorbereitet zu sein. Wie die aktuelle Energiekrise verdeutlicht. Was tun, wenn kein Strom mehr fließt oder das Wasser im Winter nicht mehr warm wird?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat einen Ratgeber für richtiges Handeln mit persönlichen Checklisten herausgeben. Die Nutzer der Broschüre können darin abhaken, was sie vor dem Eintritt einer Notsituation alles bedenken sollten. Denn nicht nur ein Grundvorrat an Lebensmitteln ist laut Bundesamt nützlich. Auch wichtige Dokumente, ein Wassereimer oder eine Gießkanne, Material der Wundversorgung, warme Kleidung und ein Radio mit Batterien könnten eine Notsituation schon etwas abmildern.

Reserven für den Notfall: Wenn nur noch Bares zählt

Einverstanden. Obwohl niemand sich ernsthaft eine solche Situation vor der eigenen Haustür vorstellen möchte. Wenn Kerzen, Taschenlampen, Müllbeutel und Schutzhelme notwendig werden, um den eigenen Vorgarten zu betreten. Was aber ist zu tun, wenn bei einer bundesweiten Störung von Kartenzahlungen nur noch Bargeld akzeptiert wird. Erst kürzlich waren etliche Zahlungsterminals im Einzelhandel davon betroffen. Kunden, die bei Aldi, Lidl und Co kein Bares dabei hatten, mussten ihre Einkäufe im Markt stehen lassen.

Das BBK empfiehlt daher, eine „ausreichende Bargeldmenge“ immer im Haus zu haben, nennt aber keine Summe, die für einen Notfall sinnvoll ist, um über die Runden zu kommen. Ganz anders der Zivilschutz in Österreich. Er empfiehlt pro Haushalt 500 Euro in kleinen Scheinen, berichtet das Online-Portal Chip.de. Eine Familie mit Kindern bräuchte natürlich einen größeren Betrag als ein alleinlebender Single.

Reserven für den Notfall: Sicherer Ort für Geldscheine

Natürlich sollte das Geld nicht in Sparstrümpfen aufbewahrt werden. Oder gar in Kaffeedosen, Büchern oder unter der Bettmatratze. Dort suchen Einbrecher bekanntermaßen zuerst. Am besten ist ein Tresor, um den Geldvorrat zu bunkern. Aber auch Steckdosen-Safes sind laut Chip.de ein sicherer Aufbewahrungsort für Geldscheine. Wichtig nur, dass der Ort für die eigenen Notreserven gegen Brände und Wasserschäden geschützt ist. Als gute Alterantive erweist sich auch ein eigenes Bank-Schließfach.

Die Angst vor Dieben schreckt nicht ab. Die Bürger lagern durchschnittlich mehr als 1.300 Euro im Sparstrumpf oder Tresor. (Symbolbild) © Sascha Steinach/imago

Nach Angaben der Deutschen Bundesbank horten die Menschen hierzulande durchschnittlich 1.364 Euro Bargeld zu Hause oder in Bankschließfächern. Die Gründe dafür sind vielfältiger Natur. Von niedrigen Zinsen, Angst vor Hackerangriffen bis hin zur Sorge vor Technikversagen - die Deutschen lieben ganz offenbar ihre Münzen und Scheine. Schließlich ist das Sammeln von Bargeld zuhause nicht strafbar.

Reserven für den Notfall: Die Menschen wollen wieder shoppen

Wenn man das gesamte Internet sowie insbesondere das Geldwäschegesetz mit den besten Suchmaschinen gezielt durchsuche, dann fänden sich keine deutschen gesetzlichen Verbote zum Lagern von Geld oder Wertgegenständen, schreibt Focus in einer Online-Ausgabe. Sicher auch mit ein Grund dafür, dass fast jeder Dritte laut einer Umfrage der Postbank nach der Corona-Krise wieder Geld zu Hause parke.

Diese Lebensmittel dürfen Sie nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren Fotostrecke ansehen

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.