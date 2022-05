Notfall-Vorrat: Bundesamt gibt Empfehlungen für den Katastrophenfall

Was gehört in die Hausapotheke, welche Dokumente und welches Gepäck sollten für den Notfall griffbereit sein? Antworten gibt der offizielle Ratgeber für den Katastrophenfall.

Bonn - Die Flutkatastrophe im Ahrtal, ein Murenabgang oder eine Sturmflut – Katastrophenfälle gehören zum Leben. Nahezu wöchentlich berichten Medien über entsprechende Ereignisse. Neben den großen Katastrophen gibt es „kleinere Ereignisse“, wie zum Beispiel ein längerer Stromausfall oder ein Hausbrand. Die können für Menschen allerdings genauso zur persönlichen Katastrophe werden. „Nehmen Sie sich die Zeit, über Ihre persönliche Notfallplanung nachzudenken“, fordert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

Damit sich jede Bürgerin und jeder Bürger auf einen Notfall vorbereiten kann und in Gefahrensituationen richtig handelt, hat das BBK eine Broschüre herausgebracht: Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln und Notsituationen.

Notfall-Vorrat: BBK-Ratgeber gibt Empfehlungen für den Katastrophenfall

Ist eine Notsituation erst einmal eingetreten, ist es meist zu spät, um Dokumente zu suchen und Notfall-Koffer zu packen. Brennt es etwa in einer Wohnung, müssen Betroffene umgehend reagieren, das brennende Gebäude verlassen und ihr Leben retten. Fällt der Strom aus oder kann man wegen Starkregen das Haus nicht verlassen, sollte ein entsprechender Vorrat an Lebensmitteln, frischem Trinkwasser und lebensnotwendigen Medikamenten vorhanden sein.

Der offizielle BBK-Ratgeber hat Empfehlungen für die Menschen. Unter anderem sollen sie einen entsprechenden Lebensmittelvorrat für zehn Tage im Haus haben. Wichtig sei ausreichend Trinkwasser. „Ein Mensch kann unter Umständen drei Wochen ohne Nahrung auskommen, aber nur vier Tage ohne Flüssigkeit. Halten Sie pro Person ca. 14 Liter Flüssigkeit je Woche vorrätig.“

Um für einen längeren Stromausfall gerüstet zu sein, sollten Kerzen und Streichhölzer im Haus sein, um Licht zu haben. Mit einem batteriebetriebenen Radio ist man im Notfall auf dem Laufenden.

BBK-Ratgeber: Checkliste für den Notfall – nicht zum Hamstern

Vorrat ja, hamstern nein. In der Broschüre findet sich eine Checkliste mit einem Überblick über alles Nötige. Wichtige Telefonnummern, Mengenangaben zu Lebensmittelvorräten oder Inhalte der Dokumentenmappe. Den Ratgeber können Interessierte im Netz auf der Seite des BBK kosten- und barrierefrei als PDF herunterladen. Personen, die den Ratgeber gerne in der Printversion zugesandt bekommen möchten, wenden sich an den Bestellservice des BBK: Bestellservice@bbk.bund.de

Über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) wurde 2004 als zentrales Organisationselement für die zivile Sicherheit in Deutschland gegründet. Das BBK berücksichtigt fachübergreifend alle Bereiche der zivilen Sicherheitsvorsorge und verknüpft sie zu einem Schutzsystem für die Bevölkerung und ihre Lebensgrundlagen. Es ist eine Fachbehörde des Bundesministeriums des Innern (BMI), die weiterhin andere Bundes- und Landesbehörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Bevölkerungsschutz berät und unterstützt.