„Notvorrat anlegen“: Bundesinnenministerin Faeser gibt eindeutige Empfehlung ab

Von: Natalie-Margaux Rahimi

Nancy Faeser (Archivbild) © Frederic Kern/Imago

Krieg, Sturm, Flut oder Stromausfall. In Katastrophen-Fällen ist es gut, einen Notvorrat an Lebensmitteln zu Hause zu haben. Das empfiehlt auch Nancy Faeser.

Hamburg – Die aktuellen Zeiten sind alles andere als normal. Erst die Coronavirus-Pandemie, die den Menschen das Leben einmal komplett umkrempelte und nun der Ukraine-Krieg, der uns noch einmal vor ganz andere Herausforderungen stellt. In solchen unnormalen Situationen fangen Menschen an, für den Krisenfall zu planen. Und so empfiehlt auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser jetzt, für den Krisenfall einen Notvorrat zu Hause zu haben. Das sagte sie dem Handelsblatt.

Eine Liste mit Lebensmitteln, die laut Faeser in den Notvorrat gehören, bietet 24hamburg.de hier.

Diese Liste geht auf die Empfehlung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zurück. Dort wird auch eine Liste für einen Notfallrucksack angeboten.