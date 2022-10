Notfallvorrat für den Blackout: Brot, Kartoffeln, Nudeln - das sollten Sie zu Hause haben

Von: Stella Henrich

Teilen

Ob im Falle eines Blackouts oder einer anderen Katastrophe, manche Dinge sollten Verbraucher auf Vorrat im Haus haben. Welche Lebensmittel dazugehören, lassen wir uns von Experten des Katastrophenamts erklären.

Frankfurt am Main ‒ Bundesweit finden in Städten und Kommunen derzeit Katastrophenübungen statt. Am Samstag (15. Oktober) beispielsweise probt die Stadt Frankfurt am Main mit Feuerwehr, Rettungsdienst und vielen ehrenamtlichen Helfern im ganzen Stadtgebiet ein Großschadenereignis mit rund 250 Helfern. Es ist bisher „nur“ eine Probe für Einsatzkräfte, aber auch die Bevölkerung ist aufgerufen, sich auf einen solchen Notfall gezielt vorzubereiten. Denn ein Blackout und ein großflächiger Stromausfall, der nicht nur ganze Straßenzüge, sondern auch ganze Kommunen vom Netz abknipst, gilt inzwischen als denkbares Szenario.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät den Bürgern, sich auf solche Notfälle vorzubereiten und für den Notfall einen ausreichenden Vorrat an Lebensmitteln zu Hause zu haben. Das Ziel soll sein, zehn Tage ohne Einkaufen überstehen zu können. Dazu wurde eine Liste mit Grundvorräten für eine Person entwickelt.

Für den Notvorrat sind vor allem Fertiggerichte in Dosen wie Ravioli oder Suppen geeignet. Sie lassen sich auch gut lagern. (Symbolbild) © Norbert Schmidt/imago

Diese Lebensmittel sollten Sie zu Hause haben:

1. Getränke: Zwei Liter Flüssigkeit pro Tag: Ein Mensch kann bis zu drei Wochen ohne Nahrung auskommen, aber nur vier Tage ohne Flüssigkeit. Ein Getränkevorrat ist daher wichtig, auch wenn es selten ist, dass das Leitungswasser ausfällt. Für einen 10-Tages-Vorrat sollten Bürger 20 Liter pro Person kalkulieren, so die Empfehlung des Bundesamts. Darin ist auch bereits ein Flüssigkeitsanteil zum Kochen vorgesehen (0,5 Liter pro Tag). Ein gewisser Anteil des Vorrats sollte daher auch aus (Mineral-)Wasser bestehen. Aber auch Fruchtsäfte oder länger lagerfähige Getränke können dazugerechnet werden.

2. Lebensmittel: 4 Kilogramm Hülsenfrüchte und Gemüse, am besten in Dosen und Gläsern. Außerdem: 2,5 Kilo Obst und Nüsse. Als Frischobst sollte nur lagerfähiges Obst verwendet werden. Dazu kommen 3,5 Kilo Getreide, Getreideprodukte wie Brot, Kartoffeln, Nudeln und Reis. Sowie 2,6 Liter an Milch und Milchprodukten. Beim Einkauf des Vorrats sollten die Verbraucher darauf achten, dass die Produkte nicht gekühlt werden müssen. Ebenso gehören Fette und Öle mit etwa 0,38 Liter zum Grundvorrat dazu. Optional können auch verschiedene Gewürze, Zucker, Süßstoff, Mehl und Schokolade, Salzstangen und Hartkekse bevorratet werden. Gut geeignet für den Notfall sind auch Fertiggerichte wie Ravioli, getrocknete Tortellini und Fertigsuppen aller Art in der Dose.

Vorrat für den Notfall: Checklisten, Einkaufs-Tipps, Online-Kalkulator

Eine Checkliste und Ratgeber für die Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Katastrophenfällen kann auf der Seite des Bundesamt abgerufen werden. Wer konkrete Beispiele für einen vegetarischen Vorrat sucht, findet auf dem Portal der Ernährungsvorsorge der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung praktische Einkaufs-Tipps. Dort lässt sich auch spielend leicht mit einem Vorratskalkulator der Bedarf für einen Single-Haushalt und bis zu zehn Personen für einen Zeitraum von 1 bis 28 Tage berechnen.

Zwei hilfreiche Ratgeber für die persönliche Vorsorgeplanung



- Ratgeber für richtiges Handeln in Notsituationen als Download

- Ratgeber für richtiges Handeln in Notsituationen als Download - Persönliche Checkliste als Download

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.