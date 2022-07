Vorsicht beim Kauf: Öko-Test entdeckt Schimmelpilzgifte bei mehreren Tomatensaucen-Marken

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Beim Kauf von fertigen Tomatensaucen ist Vorsicht geboten: Öko-Test entdeckte bei einigen Fertig-Saucen Schimmelpilzgifte. Darunter sind auch Bio-Marken.

München - Wenn es einmal schnell gehen muss, gibt es wohl nichts einfacheres als Nudeln mit Tomatensauce: Nudeln kochen, nebenbei die fertige Tomatensauce aus dem Supermarkt aufwärmen, mischen, fertig. Doch der Kauf von fertiger Tomatensauce ist nicht immer unbedenklich. Das fand nun Öko-Test nun beim Testen von mehreren Herstellern heraus.

Öko-Test weist Schimmelpilzgifte in vier Tomatensaucen nach

Getestet wurden insgesamt 21 verschiedene fertige Tomatensaucen, von denen laut Öko-Test die meisten aus dem Glas sind. Unter den Produkten befanden sich Bio sowie Nicht-Bio Marken. Dabei fielen vor allem vier der getesteten Saucen negativ auf, nachdem bei ihnen Schimmelpilzgifte nachgewiesen wurden. Diese stellen ein gesundheitliches Risiko dar: Bei den Giften kann es sich um Alternariol (AOH) oder Tenuazonsäure (TEA) handeln. Während Aternariol Zellstudien zufolge das Erbgut schädigt, steht Tenuazonsäure unter dem Verdacht, zu Organschäden zu führen.

Nudeln mit Tomatensauce sind schnell gekocht. Doch beim Kauf von fertigen Saucen ist Vorsicht geboten. © IMAGO/imageBROKER/Jürgen Pfeiffer

In gleich vier Tomatensaucen wurden die Schimmelpilzgifte nun entdeckt, über die Ergebnisse der Tests berichtete unter anderem n-tv. So wurde in der Gut und Günstig Napoli-Tomatensauce mit Kräutern von Edeka Alternariol nachgewiesen, weshalb das Produkt nur mit „ausreichend“ bewertet wurde. Tenuazonsäure hingegen wurde bei gleich drei Marken nachgewiesen: der Bio-Tomatensauce von Rossmann, dm und Alnatura. Laut n-tv schneidet dabei besonders die Bio-Tomatensauce von Alnatura so schlecht ab, dass sie als Folge sogar mit „ungenügend“ bewertet wurde.

Wer seine Tomatensauce lieber selbst macht, kann dies auch ganz einfach tun: Ein Rezept für Tomatensauce soll das beste überhaupt sein und nur drei Zutaten beinhalten.

Weitere Kritikpunkte bei Tomatensaucen: Zu viel Salz, zu wenig Transparenz

Während in den restlichen Tomatensaucen zwar keine Schimmepilzgifte gefunden wurden, kritisierte Öko-Test bei vierzehn der insgesamt 21 Produkten einen zu hohen Salzgehalt, da der Konsum von zu viel Salz ebenfalls gesundheitsschädlich ist. Wegen eines hohen Salzgehaltes wurden laut n-tv beispielsweise die Saucen von Maggi und Cucina Nobile. Zudem fiel besonders bei große Anbietern auf, dass diese die Herkunft der verwendeten Tomaten nicht transparent machten.

Auch Dosentomaten sind eine beliebte Zutat beim Kochen. Doch auch hier ist Vorsicht geboten: Denn die Reste von Dosentomaten sollten beim weiteren Lagern keinesfalls in der Dose gelassen werden. (nz)

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.