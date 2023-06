Batterie schon leer oder noch voll? Ein einfacher Trick verrät den Ladezustand

Von: Stella Henrich

Batterie leer oder voll? Mit einem kleinen Trick finden Sie es rasch heraus, ohne dass Sie ein Messgerät anschließen müssten. Das einzige, was Sie für den Test benötigen, ist eine harte Oberfläche.

München ‒ Die Fernbedienung reagiert nicht mehr? Dann müssen vermutlich die Batterien ausgetauscht werden, damit der Fernsehabend gemütlich wird und das Zappen durch das Sendeprogramm nicht zur Fitnessübung ausartet. Doch in vielen Haushalten liegen Batterien unsortiert in einer Schublade oder einer Kiste, manche waren bereits in Benutzung, andere sind neu. Doch welche war es nur? Wer nicht auf den Zufall hoffen will, kann mit einem einfachen Trick, den Ladestand der Batterien überprüfen.

Batterie voll oder leer: Nicht lecken, sondern fallen lassen

Einige Menschen, die wissen wollen, ob in seiner Batterie noch „Saft“ drin ist, lecken am Pluspol der Batterie und hoffen, dass es kribbelt. Spürt der Tester ein Kribbeln, ist die Batterie offenbar noch geladen. „Lassen Sie das“, warnt jedoch die SIHK Akademie in Hagen. Vor allem Menschen mit Herzfehler oder einem Herzschrittmacher sollten auf keinem Fall an Batterien lecken. Aber auch gesunde Menschen können laut Umweltbundesamt Schaden nehmen, so könnten sich etwa Gasblasen auf der Zunge bilden.

Wer testen will, ob eine solche Batterie reif für den Müll ist, sollte einen Falltest mit ihr machen. Für den Test benötigen Verbraucher zusätzlich eine definitiv volle Batterie.

So funktioniert der Batterietest:

Lassen Sie die Batterie aus einer Höhe von etwa 20 Zentimetern senkrecht auf den Tisch oder einen festen, harten Untergrund fallen. Sie erkennen den Füllstand der Batterie am anschließenden Aufprall.

Eine komplett leere Batterie hüpft wieder ein paar Zentimeter hoch . Eine noch volle Batterie hüpft kaum hoch, sondern kippt direkt um.

. Eine noch volle Batterie hüpft kaum hoch, sondern kippt direkt um. Die definitiv volle Batterie hilft hierbei als Kontrollobjekt.

Quelle: SIHK Akademie

Batterie voll oder leer: Das steckt hinter dem Trick

Der Grund für diese Effekte ist der Aufbau einer Batterie. Im Batterieinneren ist laut SIHK Akademie eine Art Masse, die im geladenen Aggregationszustand gewissermaßen gelartig ist. Beim Aufprall der Batterie auf eine harte Oberfläche absorbiert dieses Gel die Wucht des Aufpralls und sorgt so dafür, dass die Batterie einfach umfällt und liegen bleibt. Bei einer leeren Batterie hingegen wird die Masse fest. Beim Aufprall springt die Batterie. Je leerer eine Batterie ist, desto fester ist die Masse und desto höher springt sie.

Der einfache Trick hilft demnach tatsächlich bei der Suche nach einer vollen Batterie. Wer seine leere Batterie entsorgen möchte, kann sie im Handel zurückgeben. Viele Supermärkte und Discounter und Drogeriemärkte wie dm oder Rossmann haben inzwischen Sammelboxen aufgestellt. Auch in Wertstoff- und Recyclinghöfen können Verbraucher ihre alten Batterien bei ihren Kommunen wieder vorschriftsmäßig loswerden. Batterien sind bekanntermaßen Sondermüll und gehören nicht in den Hausmüll.