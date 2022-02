Corona-Gipfel beschließt Lockerungen - Welche Regeln gelten jetzt in Baumärkten?

Von: Bedrettin Bölükbasi

In Baumärkten müssen weiterhin zentrale Corona-Regeln beachtet werden. © Sven Hoppe/dpa

Der Corona-Gipfel hat zwar weitreichende Lockerungen beschlossen, doch manche zentralen Maßnahmen müssen weiter beachtet werden. Baumärkte sind ebenfalls betroffen.

München - Erstmals nach zwei Jahren Corona-Pandemie wachsen nun Hoffnungen auf ein Leben ohne große Beschränkungen. Bund und Länder haben beim Corona-Gipfel weitreichende Lockerungen der aktuellen Regeln beschlossen. Grund hierfür ist vor allem die Omikron-Mutante: Sie ist hochansteckend, hat aber einen deutlich leichteren Krankheitsverlauf und überlastet deshalb die Kliniken nicht. Zudem liegt ihr Höhepunkt nun zurück. All dies hat für eine optimistische Lage und Lockerungen gesorgt.

Laut dem finalen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist eine Lockerung in drei Schritten vorgesehen. Dabei ist der 20. März die letzte Station. An diesem Datum sollen „alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen“ aufgehoben werden. Die Betonung liegt hier aber auf „tiefgreifend“. Manche Regeln werden weiterhin gelten - auch in Baumärkten.

Corona-Gipfel einigt sich auf Drei-Stufen-Plan für Lockerungen - jetzt einheitliche Regel für Baumärkte

Nach dem Drei-Stufen-Plan der MPK treten schon ab sofort einige Änderungen auf. Im Beschluss des Gipfels wird explizit auch die zukünftige Situation im Einzelhandel beleuchtet. „Sofern nicht bereits vorgesehen oder umgesetzt, entfällt im Einzelhandel die bisher häufig geltende Beschränkung des Zugangs“, erklärt das Dokument. Konkret bedeutet dies: Der Zugang zum Einzelhandel soll bundesweit für alle Personen ohne jegliche Kontrollen möglich sein.

Zuvor herrschte besonders bei Höhepunkten der Corona-Wellen und daraus resultierenden strengeren Regeln Verwirrung über die Lage in Baumärkten. Von den geltenden Zugangsbeschränkungen waren Geschäfte des täglichen Bedarfs zwar ausgenommen, doch je nach Bundesland änderte sich die Definition dieses Begriffs. Somit fielen die Regeln durchaus sehr unterschiedlich aus. Zudem widersprachen die meisten Baumärkte etwa einer Einführung der 2G-Regel in ihren Filialen. Dies sorgte für Unklarheit, die mit dem neuen bundesweiten Beschluss jetzt beseitigt wurde.

Corona-Lockerungen: MPK besteht weiterhin auf Basisschutzmaßnahmen - Maske, Abstand, Hygiene

Allerdings bedeutet ein Entfallen der Kontrollen nicht direkt eine komplette Aufhebung der Corona-Regeln im Einzelhandel. Es wird zwar gelockert, doch gleichzeitig steht im MPK-Beschluss auch: „Um dem immer noch hohen Infektionsrisiko in Innenräumen Rechnung zu tragen, müssen jedenfalls medizinische Masken getragen werden. Die Nutzung von FFP2-Masken wird empfohlen, soweit sie nicht durch Landesrecht vorgeschrieben ist.“ Eine Maske muss also auch in Baumärkten weiterhin aufgesetzt werden.

Generell haben sich Bund und Länder auch nach dem 20. März auf „niedrigschwellige Basisschutzmaßnahmen“ geeinigt, um einen Mindestschutz der Bevölkerung zu garantieren. Die detaillierten Angaben lassen auch Schlüsse zu Baumärkten schließen, die der Kategorie der geschlossenen Räume angehören. Bei diesen Maßnahmen, die immer noch Geltung haben sollen, wird im Beschluss erneut auf das Tragen einer Maske hingewiesen. Darüber hinaus müssen in Linie mit diesen Basis-Regeln auch das Abstandsgebot sowie allgemeine Hygienevorgaben aufrecht erhalten werden. Beim Besuch in Baumärkten müssen diese drei Grundregeln also trotz aufgehobener Kontrollen weiter beachtet werden. Was nach dem Gipfel nun in Supermärkten gilt, lesen Sie hier. (bb)