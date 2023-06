„Meint Lidl das wirklich ernst?“: Supermarkt-Kunde fassungslos über Wassermelonen-Preis

Von: Vivian Werg

Teilen

Eigentlich sollen Aktionspreise von Supermärkten und Discountern den Geldbeutel der Kunden schonen. Jetzt sorgt ein Preis bei Lidl für einen neuen Aufreger.

Berlin – Das Einkaufen in Supermärkten und Discountern bereitet den wenigsten Kunden derzeit großen Spaß. Energiekrise, hohe Inflation und teure Lebensmittelpreise sorgen für viel Verunsicherung und Frustration. In sozialen Netzwerken kursieren unzählige Beschwerden über unverschämte Aktionspreise, falsche Preisauszeichnungen und vermeintliche Tricksereien, wie der sogenannten „Shrinkflation“.

Ein Kaufland-Kunde zeigte einen ein Drittel vollen Einkaufswagen und war fassungslos ob des Preises. Ein Supermarkt-Kunde zeigte auf Facebook den Kassenzettel seines Einkaufs bei Rewe-City. In den sozialen Netzwerken verschaffen sich verärgerte Kunden häufig Luft. Supermarktketten sowie Discountern kommen dabei selten gut weg. Jetzt sorgt ein Wassermelonen-Preis bei Lidl für Verwirrung und Ärger.

Kunde über Lidl-Angebot: „Letzte Woche habe ich nur 0,99 Euro pro Kilogramm bezahlt“

Ein Kunde entdeckt im Prospekt des Discounters einen Wassermelonen-Preis, der ihm die Sprache verschlägt. Es werden von Lidl Wassermelonen aus Griechenland, sechs bis neun Kilogramm schwer, für 7,99 Euro anstatt 9,99 Euro beworben. Der Lidl-Kunde postet seine Entdeckung prompt auf Facebook.

„Meint Lidl Deutschland das wirklich ernst? 7,99 € pro Kilogramm?“ Letzte Woche habe er beim konkurrierenden Supermarkt Penny „nur 0,99 Euro pro Kilogramm bezahlt“. Der Facebook-Post sorgt für Aufmerksamkeit, kurz nach Veröffentlichung kommentieren die ersten User und eine angeregte Diskussion entsteht.

Wassermelone: Stückpreis oder das Kilo? Lidl-Prospekt regt Diskussionen an

Handelt es sich lediglich um einen Druckfehler? Das glaub zumindest ein Kunde: „Leute beruhigt Euch! Das ist der Preis für eine Melone. Das sind diese großen Melonen, bei denen es einen Stückpreis gibt. Ist lediglich ein Druckfehler, da sollte eigentlich stehen Stückpreis und nicht Kg-Preis“. Und auch eine weitere Facebook-Nutzerin glaubt, dass es sich um einen Fehler handeln muss, weil das „ja niemand kaufen würde“, ist sich der Lidl-Kunde da nicht so sicher: „Würde mich nicht wundern“, meint er und führt die Preisentwicklung in den Supermärkten der vergangenen Wochen und Monate an. Ein anderer User antwortete schlagfertig und scherzhaft mit dem eigentlichen Netto-Slogan: „Na, dann geh doch zu Penny“. Andere User teilen die Aufregung über den Preis hingegen nicht:

„Noch zu billig für ein Produkt, das von Griechenland bis Deutschland kutschiert wird“.

„Jeder möchte, dass es fair zugeht, jeder anständig bezahlt wird, Qualität muss sein. Aber alles muss billig sein. Man muss halt auch mal wieder lernen zu sparen und Lebensmittel zu schätzen. Irgendwo müssen ja Preise entstehen. [...] Man muss nicht immer alles kaufen, wenn was zu teuer für einen ist oder man es sich nicht leisten kann. Dann lässt man es liegen“.

„Hach, wie schön zu lesen, wie die Menschheit allein mit eigener Logik beweist, wie sehr sie verblödet. Ein Glück sind alle Menschen fehlerfrei, wenn es um Fehler anderer geht“.

Ob es sich um einen Tippfehler im Prospekt oder um einen stolzen Importpreis handelt, kann aktuell nicht mit Sicherheit gesagt werden. Eine Anfrage an Lidl wurde bislang nicht beantwortet (Stand: 16. Juni). Doch der „Wassermelonen-Aufreger“ ist kein Einzelfall. Vor kurzem erst geisterte ein zwölf Euro teures Melonen-Angebot bei Lidl durchs Netz. Ob fehlerhafte Offerte oder nicht: Ihr „Feedback“ auf Facebook entzündete sich ähnlich rasant. (Vivian Werg)