Aldi, Lidl, Kaufland, Rewe und Edeka: Öffnungszeiten im Supermarkt an Weihnachten

Wann hat der Supermarkt oder Discounter an Weihnachten geöffnet? Die Öffnungszeiten an Heiligabend bei Aldi, Edeka, Rewe, Kaufland und Lidl unterscheiden sich.

München – Bis wann hat der Supermarkt oder Discounter an Weihnachten geöffnet? Eine Frage, die sich viele Kunden und Verbraucher bei den Öffnungszeiten im Supermarkt an Weihnachten beziehungsweise an Heiligabend für den Einkauf auf den letzten Drücker stellen. Schnell noch die letzten Einkäufe fürs Festmahl an Heiligabend oder die Feiertage bei Aldi, Lidl, Rewe, Kaufland oder Edeka besorgen. Ein durchaus bekanntes Schauspiel vor den Weihnachtsfeiertagen.

Es ist jedes Jahr aufs Neue dasselbe Spiel, selbst wenn aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Inflation die Lebensmittelpreise drastisch gestiegen sind, wie zuletzt eine Armutsbetroffene mit ihrem Rewe-Pfandbon deutlich machte. Teilweise werden die Öffnungszeiten der Supermärkte an Heiligabend bis zur allerletzten Sekunde von Kunden ausgereizt. Wer sich hier wiederfindet, sollte sich aber darauf gefasst machen, dass Discounter und Supermärkte auch an Weihnachten 2022 nicht unbedingt mit ihren üblichen Öffnungszeiten aufwarten.

Weihnachten bei Aldi, Lidl, Rewe, Kaufland und Edeka: Kürzere Öffnungszeiten in Supermärkten und Discountern an Heiligabend

Heiligabend fällt 2022 auf einen Samstag. Bekanntermaßen ist der 24. Dezember kein gesetzlicher Feiertag und bedeutet somit, dass eine Vielzahl von Arbeitnehmern noch ihrem Beruf nachgehen. Dennoch schreibt der Gesetzgeber für den Tag ein Ende der Öffnungszeiten in Supermärkten und Discountern um 14.00 Uhr vor. Da kann es mit dem Einkaufen bei Aldi, Lidl, Edeka sowie Kaufland oder Rewe schon etwas eng werden. Doch gilt dies überall oder gibt es womöglich Schlupflöcher, nach denen sich Verbraucher orientieren können, um im Supermarkt an Weihnachten noch später einzukaufen?

Grundsätzlich sind die qua Gesetz möglichen Ladenöffnungszeiten im Ladenschlussgesetz des Bundes sowie in den Ladenöffnungsgesetzen der Bundesländer auch für den Einkauf im Supermarkt geregelt. Doch sieht das Gesetz auch Ausnahmen von der allgemeinen Regelung hinsichtlich der Öffnungszeiten im Supermarkt und Discounter zu Weihnachten vor.

Öffnungszeiten im Supermarkt und Discounter an Heiligabend: Aldi, Lidl, Kaufland, Rewe und Edeka in Bahnhöfen oder Flughäfen haben länger geöffnet

Denn wenn sich eine Filiale von Supermarkt- und Discounterketten wie Aldi, Edeka, Rewe sowie Kaufland oder Lidl in einem Flughafen oder Bahnhof oder in deren unmittelbaren Nähe befindet, gelten schon wieder andere Bestimmungen. Laut Ladenschlussgesetz (LadSchlG) dürften die Geschäfte und Läden in einem Bahnhof an Weihnachten sogar bis 17.00 Uhr geöffnet haben, um den Einkauf im Supermarkt an Heiligabend zu erledigen.

Eine Regelung, die auch für Supermärkte an Fährhäfen greift. Auch hier können die sogenannten Grundversorger zum Einkaufen an Weihnachten ihre Pforten maximal bis 17.00 Uhr öffnen. Doch im Allgemeinen gilt: Ein Blick in den Aushang des jeweiligen Geschäfts lohnt sich. Auch für Tankstellen und Apotheken gelten Ausnahmen an Heiligabend und über den 1. und 2. Weihnachtsfeiertag. Vom 24. bis 26. Dezember dürfen zum Beispiel Notfall-Apotheken 24 Stunden geöffnet bleiben. Für Tankstellen gilt dies ebenso.

Aldi, Edeka, Kaufland, Rewe und Lidl: Öffnungszeiten von Supermärkten an Weihnachten 2022 können sich je nach Filiale unterscheiden

Doch zurück zu den Discountern sowie Supermärkten und ihren Öffnungszeiten. Je nach Region, aber auch je nach Bundesland können sich die Öffnungszeiten beim Einkaufen an Weihnachten 2022 bei Aldi, Edeka, Kaufland, Rewe, Lidl und Konsorten unterscheiden. Praktischerweise kann vor der geplanten Einkaufstour via Filialsuche online geprüft werden, in welchem zeitlichen Rahmen die Filiale der jeweiligen Supermarktkette geöffnet hat.

Öffnungszeiten im Supermarkt und Discounter an Weihnachten online prüfen: Bis wann bei Aldi, Lidl, Edeka, Kaufland und Rewe an Heiligabend einkaufen

Dieses Angebot hinsichtlich der Öffnungszeiten im Supermarkt oder Discounter an Weihnachten wird sowohl von Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl, Rewe, Edeka, Netto, Penny, Kaufland und Real angeboten. Wer dies aber für zu umständlich empfindet, kann alternativ die gewünschte Filiale über Google Maps suchen. Denn auch auf diesem Wege lassen sich die Öffnungszeiten anzeigen, um noch schnell für den Braten für Weihnachten 2022 einzukaufen.

So haben Supermärkte und Discounter am 24.12.2022 geöffnet: Öffnungszeiten an Heiligabend bei Aldi, Lidl, Kaufland, Rewe und Edeka

Wann haben die Supermärkte an Weihnachten geöffnet? Eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, da die Öffnungszeiten von Aldi, Lidl, Kaufland, Rewe, Edeka und Co. an Heiligabend variieren können. Denn es muss auch erwähnt werden, dass in manchen Filialen der jeweiligen Discounter und Supermärkte, die Öffnungszeiten an Weihnachten von der jeweiligen Marktleitung festgelegt werden. Das hat zur Folge, dass sich die Öffnungszeiten sogar innerhalb ein und derselben Stadt unterscheiden können.

Öffnungszeiten im Supermarkt und Discounter an Weihnachten: Bis wann Aldi, Lidl, Edeka, Kaufland, Rewe und Co. an Heiligabend geöffnet haben

Aldi Nord und Aldi Süd: In der Regel von 7.00 Uhr bis 13.30 oder 14.00 Uhr.

Lidl: In der Regel von 7.00 Uhr bis 13.30 Uhr oder 14.00 Uhr.

Edeka: In der Regel von 7.00 Uhr und 13.00 oder 14.00 Uhr (Filialleiter können Öffnungszeiten selbst festlegen).

Rewe: In der Regel zwischen 7.00 Uhr und 14.00 Uhr, örtlich auch von 6.00 Uhr oder 6.30 Uhr bis 13.00 Uhr (Filialleiter können Öffnungszeiten selbst festlegen).

Netto: In der Regel von 6.30 Uhr bis 14.00 Uhr.

Kaufland: In der Regel von 6.30 Uhr oder 7.00 Uhr bis 13.30 Uhr oder 14.00 Uhr.

Penny: In der Regel von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

Im Generellen kann vorab zumindest im Groben aufgelistet werden, wie sich die Öffnungszeiten der einzelnen Discounter und Supermärkte an Weihnachten gestalten. Im Zweifels- und im Einzelfall sollten, wie bereits erwähnt, diese jedoch noch einmal über die Filialsuche oder per Google Maps zusätzlich überprüft werden. Eines kann jedoch bereits mit Gewissheit gesagt werden: An den beiden Weihnachtsfeiertagen, also am 25. und 26. Dezember, haben die Supermärkte und Discounter definitiv geschlossen, daran ändern auch die gestiegenen Lebensmittelpreise für Verbraucher nichts.

Einkaufen bei Lidl, Aldi, Edeka, Rewe und Kaufland an Heiligabend: Ladenbesitzer raten trotz Öffnungszeit vom Besuch im Supermarkt oder Discounter ab

Ein Großteil der Ladenbesitzerinnen und -besitzer rät den potenziellen Kundinnen und Kunden allerdings davon ab, auf der Zielgeraden an Heiligabend noch den Einkauf in ihrem Supermarkt oder Discounter zu wagen. Sie verweisen trotz der Öffnungszeiten an Weihnachten auf immens lange Warteschlangen an den Kassen von Lidl, Aldi, Edeka, Kaufland oder Rewe. Aus diesem Grund sollte man sich schon vorher um alle Besorgungen kümmern, um sich nicht noch über möglicherweise ausverkaufte Waren zu ärgern. Falls es aber doch nicht anders geht, gibt es ein paar Tipps, um weniger Stress beim Weihnachtseinkauf zu haben und volle Parkplätze oder lange Warteschlangen zu umgehen.

Gute Vorplanung ist also der Schlüssel zum Erfolg, um am Ende möglichst stressfrei die Weihnachtstage einzuläuten. Nicht wie ein Edeka-Kunde, der sich allerdings erst aufregt, nachdem er auf seinen Pfandbon schaut. Und eines sollte zu dieser Jahreszeit eh klar sein. Man sollte aufgrund von Heiligabend und den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen gegenüber den Discounter- und Supermarktmitarbeitern bei Aldi, Edeka, Kaufland, Lidl oder Rewe keine Sätze nutzen, die sie nerven und „100 Mal am Tag hören“.