Haarkuren im Öko-Test: Gleich fünf Produkte kriegen ein „ungenügend“

Von: Stella Henrich

Öko-Test hat 42 Haarkuren untersucht. Die meisten Produkte überzeugen die Tester. Nur fünf erhalten die Note „ungenügend“. Sie weisen Konservierungsmittel auf.

München ‒ Heizungsluft, Sonne, Meersalz, föhnen, glätten, färben - unsere Haare sind Sommer wie Winter immer irgendwelchen Umwelteinflüssen ausgeliefert. Kein Wunder also, wenn sie spröde, ausgetrocknet wirken, ihnen Glanz und ein schönes Strahlen fehlt. Dem einen ist sein strapaziertes Deckhaar egal, der andere sucht nach dem passenden Pflegeprodukt. Doch wer die Wahl hat, weiß auch, es gibt unzählige Produkte, die viel versprechen und nichts halten. Wie gut also, mag sich mancher jetzt denken, dass es Verbraucherschützer gibt, die den Konsumenten dabei helfen, die richtige Wahl zu treffen.

Das Verbrauchermagazin „Öko-Test“ hat sich das Thema nun vorgeknöpft und insgesamt 42 Haarkuren und Haarmasken untersucht. Darunter 17 zertifizierte Produkte von Naturkosmetikherstellern. Getestet wurden Produkte verschiedener Preisklassen aus Drogerien, Discountern und Supermärkten. Bewertet wurde auch, ob die Kuren umstrittene oder bedenkliche Inhalts- und Duftstoffe sowie umweltschädliche Stoffe enthalten.

Öko-Test: Bedenkliche Duftstoffe in Pflegekuren gefunden

„28 Haarpflegeprodukte können wir empfehlen. Die meisten sogar mit Bestnote. Neun Packungen fallen allerdings durch“, schreibt Öko-Test auf seiner Webseite. Das liege vor allem an bedenklichen Duftstoffen, möglicherweise allergieauslösende Substanzen und Silikone. So stecke in fünf Artikeln der künstlich erzeugte Moschusduft Galaxolid. In einem Produkt sei Tonalid entdeckt worden. „Diese reichern sich nicht nur in der Umwelt an, sondern auch im menschlichen Fettgewebe“, warnen die Tester. Das könne das Hormonsystem beeinträchtigen. So der Verdacht.

Schöne Haar sind auch ein Frage der richtigen Pflege. Nicht alle Kuren eignen sich für jedes Haar. (Symbolbild) © Goodluz/imago

In drei Proben sie außerdem Chlormethylisothiazolinon nachgewiesen worden. Dabei handelt es sich um ein Konservierungsmittel, das aufgrund seines allergenen Potenzials nur noch in Kosmetik verwendet werden darf, die von der Haut gespült wird. Als Haarkur wirkt es jedoch deutlich länger auf dem Kopf ein. „In unseren Augen wird es Zeit, dass Hersteller es ersetzen“, so Öko-Test in seiner Bewertung weiter.

Öko-Test bewertet diese Produkte mit ungenügend

Produkt Öko-Test Bewertung Dove Intensiv Reparatur Regenerierende Haarkur ungenügend Haarliebe by Dominokati Haarkur Mähnenzähmer ungenügend Hair Biology Anti-Frizz & Illuminate Haarmaske ungenügend John Frieda Frizz Ease Wunder-Kur, tiefenwirksam ungenügend Pantene Pro-V Keratin Reconstruct Haarmaske ungenügend

In zwölf der untersuchten Haarkuren fanden die Tester zudem Silikone. „Die flüssigen Kunststoffe legen sich als dünner Film ums Haar und kitten hier kleinere Schäden“, heißt es im Testbericht. Auf Dauer könnten sie das Haar aber beschweren und verhindern, dass Pflegestoffe ins Haarinnere gelangen. Ein weiterer Nachteil: Silikone bauen sich in der Umwelt nur langsam ab.

Öko-Test: Insgesamt 28 Produkte von Naturkosmetik bis konventionelle Kuren setzen sich mit „sehr gut“ und „gut“ durch

Zwei Sieger unter den Pflegeprodukten sind die 3-Minuten-Feuchtigkeitsmaske von Sante und die Hafer Aufbau-Kur von Weleda. Die beiden Produkte aus zertifizierter Naturkosmetik erhielten das Gesamturteil „sehr gut“. Ebenfalls ein „sehr gutes“ Gesamturteil erhielten die reparierende Haarkur von Bioturm und die Bio-Sanddorn Kur von Logona. Von den konventionellen Haarkuren erhielt unter anderem die Hair Mask Intensiv-Kur von Annemarie Börlind die Note „sehr gute“. Insgesamt glänzten 28 Produkte mit den Endnoten „gut“ und „sehr gut“.

Wer seinem Haar auch ohne aufwendige Pflege etwas Gutes tun möchte, damit es nicht spröde und trocken wirkt, dem empfehlen Experten sogar, die Wäsche hinauszuzögern und die Talgmasse von der Kopfhaut bis in die Haarspitze zu kämmen. Ob man dabei jedoch wie eine Bloggerin acht Jahre auf das Shampoo verzichten sollte, sei mal dahingestellt.

