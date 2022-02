Kinder-Badezusätze im Öko-Test - diese Inhaltsstoffe können sogar schädlich sein

Von: Ines Baur

Baden macht so viel Spaß. Eltern sollten allerdings auf den richtigen Badezusatz achten. Manche Zusatzstoffe können Kindern schaden (Symbolbild). © Monkey Business / Panthermedia / imago

Kinder plantschen so gerne in der Wanne. Erst recht, wenn das Wasser schäumt, sich bunt färbt oder gut riecht. Öko-Test hat 21 Badezusätze für Kinder unter die Lupe genommen.

Frankfurt - „Splish splash, I was taking a bath“ - Das heimische Badezimmer ist oft die kleine private Wellness-Oase. Auch für den Nachwuchs. „Kinderbäder sind heute Spaßbäder“, schreibt Öko-Test. Der Spaß höre allerdings dann auf, wenn dafür problematische Substanzen zum Einsatz kommen, wie sie nun im aktuellen Test bei einigen wenigen Badezusätzen festgestellt wurden.

Doch zuerst die gute Nachricht. Insgesamt 21 Badezusätze für kleine und große Kinder hat Öko-Test ins Labor geschickt und auf ihre Inhaltsstoffe untersuchen lassen. Erfreulich ist, dass über die Hälfte der 21 Produkte recht ordentlich abschneiden. Unter den getesteten Zusätzen sind sowohl flüssige und pulverförmige Produkte. Bei vier Kinderbädern handelt es sich um zertifizierte Naturkosmetika.

Badezusätze für Kinder - so fällt das Ergebnis aus

Das Ergebnis dürfte die Eltern badewannenfreudiger Kinder grundsätzlich beruhigen. Neun der getesteten Produkte schneiden mit einem „sehr gut“ ab. Unter anderem die Dresdner Essenz Dreckspatz Mandarinen-Duft Schaumbad Hab Mut. Drei Produkte gehen mit einem „gut“ aus dem Test hervor, wie das Bübchen Kuschel Bad. Fünf erhalten ein „befriedigend“, drei die Note „ausreichend.“ Und ein Badezusatz bekommt ein „mangelhaft.“

Diese Zusatzstoffe gehören eher nicht ins Badewasser für Kinder

Das Kids Stuff Crazy Soap Colour Changing Bubble Bath straft die Prüfungskommission mit der Note „mangelhaft“ ab. Für das lustige Farbspiel in der Wanne ist ihrer Meinung nach mehr Chemie im Badezusatz enthalten als gesund. Der Inhaltsstoff Bromkresolgrün verdiene eher die Warnung „Außer Reichweite von Kindern aufbewahren“, statt es den Kleinen auch noch in die Wanne zu schütten.

In ein paar der getesteten Kinderbädern stecken PEG/PEG-Derivate. Diese Substanzen finden sich in vielen Kosmetikprodukten und haben unterschiedliche Aufgaben. In Badezusätzen sorgen sie für die Reinigung und für den Schaum. Allerdings können sie - so Öko-Test - die Haut durchlässiger für Fremdstoffe machen.

Ein Badezusatz aus dem Test enthält den Duftstoff Hydroxycitronellal. Der könne Allergien auslösen. „In den anderen Produkten wies das von uns beauftragte Labor keine kritischen Duftstoffe nach“, erklärt Öko-Test.

Badezusätze für Kinder im Test - Verpackung sind ein Problem

Enttäuscht sind die Tester bei allen Produkten von den Verpackungen. „Keine einzige Plastikverpackung im Test - ob Flasche oder Beutel - enthält Anteile an Rezyklaten aus der Wertstoffsammlung“, schreibt Öko-Test. Das sei hinsichtlich der Ressourcen, die die Produktion von immer wieder neuem Plastik verschlingt kritikwürdig. Den kompletten Test können Eltern oder Interessierte gegen Aufpreis im Netz herunterladen oder im Zeitschriftenhandel erwerben.