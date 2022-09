Öko-Test nimmt Zahnseide unter die Lupe - ein Produkt fällt durch

Verbraucherschützer machen den Zahnseiden-Test

Öko-Test hat 43 verschiedene Zahnseiden getestet. 14 davon schneiden mit „sehr gut“, weitere 14 mit „gut“ ab. Verwunderlich nur: Kaum eine besteht aus Seide.

München ‒ Manch ein Zeitgenosse hat Beißerchen - schlimmer als Graf Dracula, Schauspieler Jürgen Vogel und Popstar Madonna zusammen. Ob Zahnlücken, gelblich verfärbte Zähne und verzackte Schneidezähne - sie gelten als Makel. Stars und Sternchen lassen sich daher schon seit jeher die Zähne richten. Denn nichts scheint faszinierender als ein strahlendes Lächeln auf den Lippen, mit Blick auf ein wunderschön sauberes Gebiss.

Und wie es scheint, pflegen auch die Menschen hierzulande ihre Zähne immer besser. Es hat sich offenbar rumgesprochen, dass eine gründliche Mundhygiene nicht nur gut für die Zähne, sondern auch für den gesamten Körper ist. Die Empfehlung von Zahnärzten, dass selbst Sprösslinge im Kindergarten sich nach jeder Mahlzeit die kleinen Beißerchen putzen und Erwachsene mindestens zwei- bis dreimal täglich mit der Bürste ran sollen, zeigt also Wirkung. Dabei reicht den Ärzten die Zahnbürste als Pflichtprogramm fürs Putzen noch lange nicht. Denn mit der Bürste lassen sich die Zahnzwischenräume nicht gut reinigen. Viele schwören daher auf Zahnseide.

Gekauft werden gerade mal 18 Meter Zahnseide pro Kopf und Jahr. Dabei sollte jeder 180 Meter davon im Jahr durch die Zahnzwischenräume fädeln, um bakterielle Beläge und Speisereste auch dort zu entfernen, wo die Bürste nicht hinkommt.

Zahnseide im Test: Hauchdünne Beschichtungen aus Bienenwachs

Von den 43 Zahnseiden, die die Öko-Test unter die Lupe genommen hat, schneiden immerhin 14 mit der Note „sehr gut“ ab. Bei den weiteren Produkten kritisieren die Tester vor allem Beschichtungen mit mikrokristallinem Wachs, also erdölbasierten Paraffinen, oder PEG-Verbindungen. Außerdem bemängeln die Verbraucherschützer enthaltene Kunststoffverbindungen. Besonders ärgerlich bei der Untersuchung fallen zwei Zahnseiden auf, in deren Test eine halogenorganische Verbindung mit Allergiepotenzial steckt.

Der Unterschied zwischen einer „sehr guten“ und einer schlechter bewerteten Zahnseide ist in diesem Test hauchdünn – genauer: „so dünn wie eine Beschichtung“, so das Urteil von Öko-Test. So seien alle „sehr guten“ gewachsten Produkte mit natürlichen Materialien wie Bienenwachs oder pflanzlichem Wachs beschichtet, etwa vom Candelilla-Busch, der seine Stängel und Blätter so vor dem Austrocknen schützt. Viele Hersteller dagegen verwendeten für die glättende Schicht mikrokristallines Wachs, also erdölbasierte Paraffine, oder PEG-Verbindungen. Dafür ziehen die Tester jeweils eine Note ab. Gleich zwei Noten schlechter schneiden zwei Produkte ab, welche die Mundflora mit dem Wirkstoff Chlorhexidin durcheinanderbringen. Superclean Zahnseide, gewachst von Happybrush, fällt daher beim Test komplett durch. Dontodent Zahnseide antibakteriell erreicht gerade noch die Test-Note „ausreichend“.

Chlorhexidin steckt laut Öko-Test in

Dontodent Zahnseide antibakteriell, gewachst, fluoridhaltig von dm

(Gesamtnote „ ausreichend “)

(Gesamtnote „ “) Superclean Zahnseide, gewachst von Happybrush

(Note: „mangelhaft“)

Zahnseide im Test: Fluorierte Produkte haben auf Note keinen Einfluss

15 der getesteten Zahnseiden sind Fluorid zugesetzt. Der Mineralstoff stärke den Zahnschmelz und beuge erwiesenermaßen Karies vor, so das Öko-Test-Urteil. Ob fluorierte Zahnseide einen noch effektiveren Schutz bietet, ist laut DGZMK-Präsident Roland Frankenberger jedoch nicht erwiesen. Daher werten die Verbraucherschützer die Produkte ohne Fluorid-Zusatz nicht ab.

Diese acht Produkte schneiden mit „sehr gut“ bei Öko-Test ab:

Zahnseide-Produkt Bewertung von Öko-Test Dontodent Zahnband extra gleitfähig von DM sehr gut Oral-B Pro-Expert Premium Zahnseide sehr gut Outdoor Freakz NaturZahnseide plastikfrei und vegan, Karton sehr gut Today Dent Zahnseide, gewachst, Mintgeschmack von Rewe sehr gut Diadent Zahnseide ungewachst von Netto sehr gut Natuvell Zahnseide Classic, ungewachst sehr gut Vömel Zahnseide sehr gut Yaweco Zahnseide sehr gut

Nur zwei Produkte im Test bestehen übrigens aus dem namensgebenden Naturstoff. Die meisten Hersteller verwenden Kunststofffäden aus Nylon, PTFE (Teflon), Polyester, Polyamid oder Polyurethan. Drei Anbieter setzen auf Fasern aus Bio-Kunststoff. Ein weiterer Kritikpunkt: Synthetische Polymere. Sie sind in sechs Zahnseiden enthalten. Diese Kunststoffverbindungen könnten sich beim Gebrauch der Zahnseide abreiben. „Sie landen dann im Abwasser, sind häufig zu klein für die Filter von Klärwerken, und gelangen so in die Umwelt“, bemängelt Öko-Test.

