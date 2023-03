Weinblätter im Öko-Test: Experten entdecken 17 Pestizide in Produkt - „Hätte so nicht verkauft werden dürfen“

Von: Kilian Bäuml

In einer Untersuchung von Ökotest wurden in Weinblättern Pestizide gefunden. Die Werbung eines Produktes stößt im Test auf Unverständnis.

München – Eingelegte Weinblätter sind eine Delikatesse. Gefüllt werden sie meistens mit Reis, in einer Untersuchung von Ökotest befanden sich aber noch ganz andere Dinge in den Weinblättern – und zwar jede Menge Pestizide. Gleich sieben Proben fallen in der Untersuchung durch.

Nahezu alle Pestizide sind schädlich für die Gesundheit des Menschen, informiert der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland BUND auf seiner Website. Sie wirken sich unterschiedlich auf den Körper aus, je nachdem, welches Pestizid verwendet wurde. Mögliche Gefährdungen reichen von akuten Reaktionen bis hin zu chronischen Erkrankungen. Wie kann es da passieren, dass die Weinblätter so stark belastet sind?

Pestizide in Weinblättern: Mit Griechenland werben, ohne griechische Zutaten

Bei Weinblättern denken viele Verbraucher an Griechenland und das ist offenbar auch so beabsichtigt. Laut Ökotest sind sie sogar manchmal mit „Dolmadakia“, dem griechischen Wort für Weinblätter gekennzeichnet. Trotzdem ist das keine Garantie dafür, dass die Ware aus Griechenland kommt.

Das würde aber oft einen großen Unterschied machen, denn Griechenland gehört zur EU und die hat einige Pestizide verboten. Weinblätter, die aus anderen Ländern importiert werden, sind deshalb oft stärker belastet. Das Herkunftsland der Zutaten wird jedoch häufig nicht auf der Verpackung angegeben. Auf Anfrage von Ökotest stellt sich heraus, dass die Weinblätter aus ihrer Untersuchung teilweise aus der Türkei und China kommen.

Eine Hersteller bewirbt seine Weinblätter mit den Worten „Diese authentische Spezialität habe ich für Sie in Griechenland ausgesucht“, sowie: „Seit 1962. Ehrlich gut“. Die Zutaten kommen jedoch aus China und Italien. Mit Griechenland werben, obwohl die Zutaten nicht aus Griechenland kommen – Ökotest findet das besonders dreist und schreibt dazu: „Das geht so nicht – aus unserer Sicht hätte das Produkt so gar nicht verkauft werden dürfen.“

Nicht alle getesteten Weinblätter waren mit Pestiziden belastet – dafür ein Produkt gleich mit 17

Ein weiteres Problem mit den Pestiziden ist, dass es auch zu einer hohen Belastung kommen kann, wenn einzelne Grenzwerte nicht überschritten werden, schreibt der BUND. Das liegt daran, dass mehrere Pestizide verwendet werden können. Einzeln betrachtet überschreiten sie die Grenzwerte nicht, zusammen häufig jedoch schon. Laut Ökotest wurden in einer Probe insgesamt 17 unterschiedliche Pestizide gefunden, von denen zwei in der EU nicht zugelassen sind.

Doch nicht alle getesteten Waren erhielten ein schlechtes Urteil, die meisten anderen Weinblätter überschritten die Grenzwerte nicht und erhielten bessere Bewertungen. Ökotest untersucht regelmäßig Produkte auf ihre Inhaltsstoffe, vor kurzem wurde beispielsweise Ketchup getestet, mit dem Ergebnis, dass nur jedes zweite Produkt empfehlenswert ist. (Kilian Bäuml)