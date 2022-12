Ökotest prüft Gesichtscremes - und hat „schlechte Nachricht“

Von: Ines Baur

Teilen

Um gepflegt auszusehen und das Altern heraus zu zögern, cremen und schmieren die Menschen. Ökotest hat sich Gesichtscremes und deren Inhaltsstoffe genauer angesehen. © Imago

Öko-Test hat Gesichtscremes geprüft. Statt Nachweise für Anti-Aging fanden die Testerinnen und Tester bedenkliche Konservierungs- und Duftstoffe. Aber einen wertvollen Tipp gegen Falten haben die Prüfer dennoch.

München - Gesichtscremes sollen pflegen, die Haut mit Vitaminen anreichern oder Fältchen mindern. Wer eine Creme aufträgt, bemerkt vielleicht zeitnah, dass die Haut nicht mehr so spannt. Vielleicht, dass sie glatter wird. Falls nicht, finden sich viele andere Töpfchen und Tiegel in den Regalen von Drogerien und Parfümerien. Die bieten andere entsprechende Produkte an. Das Fachmagazin Ökotest hat getestet und 44 Gesichtscremes unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: „Wir können gerade mal zehn der 44 Gesichtscremes im Test ohne Wenn und Aber mit Bestnote empfehlen.“

Immer wieder nimmt Ökotest Produkte genau unter die Lupe und veröffentlicht seine Ergebnisse. Auch Lebensmittel, wie Olivenöle von Ali, Lidl und Co.

Gesichtscremes im Test - zehn aus 44 ohne Wenn und Aber zu empfehlen

Vier Produkte schmieren mit „ungenügend“ ab und negativer Spitzenreiter sei eine Gesichtscreme, die insgesamt 15 Notenabzüge erhält – weitere Mängel sind dabei noch nicht einmal mitgezählt, schreiben die Tester. Die Liste von Substanzen, die aus Sicht der Ökotest-Experten nichts in Kosmetik zu suchen haben, sei lang. Dazu gehörten allemal problematische Konservierer, kritische Duftstoffe, Silikone, Paraffine, aromatische Kohlenwasserstoffe (MOAH), bedenkliche UV-Filter und PEG-Verbindungen. Soviel sei verraten: In den Cremes fanden die Tester einige der genannten Substanzen.

Sonnencremes stehen immer wieder ob ihrer teils umstrittenen Inhaltsstoffe bei UV-Filtern in der Kritik. Auch bei anderen Testern, wie Stiftung Warentest.

Gesichtscremes im Test - Überzeugen Anti-Falten-Cremes?

Das Altern so lange als möglich rauszögern. Dafür schmieren und tupfen und klopfen Männer wie Frauen regelmäßig Cremes in die Haut ein. Und dann strafft sie sich? Ökotest meint eher nicht. „Schlechte Nachricht“, lautet es im Test. Das funktioniere nicht. Und dennoch versuchten viele Kosmetikanbieter, uns genau das immer wieder weiszumachen. „Wir wollten wie üblich Belege für diese Wirkversprechen sehen“, so Ökotest weiter. Allerdings hätte keine der vorgelegten Studien überzeugt, dass die untersuchte Creme mehr könne als eine gewöhnliche Pflegecreme. Bestenfalls würde die obere Hautschicht vorübergehend etwas aufgepolstert. Der Tipp der Experten: Genug Schlaf und gesundes Essen beugen Falten vor.