Schokoeis im Öko-Test: 14 Sorten überzeugen mit „sehr gut“ - eine fällt mit „mangelhaft“ durch

Mit Mineralöl belastet

Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat 20 Sorten Schokoeis unter die Lupe genommen. Mit dem Ergebnis: viele Sorten bestehen den Test. Auffällig wurde nur ein Produkt wegen Mineralölrückständen.

München ‒ Ist Schokoeis in Supermärkten und Discountern wirklich so lecker, wie es ausschaut oder sollten Verbraucher besser zum Selbermachen übergehen? Eine passende Antwort findet sich in der aktuellen Ausgaben von Öko-Test (Ausgabe 6/2022). Dafür haben die Verbraucherschützer 20 Sorten unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Zwar können viele Eissorten die Tester überzeugen, doch einige warten mit bösen Überraschungen auf.

Mit „sehr gut“ schneiden 14 Sorten ab, drei erhalten die Note „gut“, zwei der 20 Sorten kommen mit einem „befriedigend“ weg. Ein Produkt fällt hingegen mit „mangelhaft“ komplett durch den Test der Verbraucherschützer.

Öko-Test: Folgende Schokoeis-Marken haben die Tester genauer untersucht

Alnatura Schoko Eiscreme mit frischer Sahne

Ben & Jerry‘s Chocolate Fudge Brownie Ice Cream

Bio Cool Schokoladen Eis



Bofrost Dolcedo Cioccolata Schokoladen-Eiscreme 1562



Bruno Gelato Cioccolato Eis (Testurteil: „Befriedigend“)



Cremissimo Schokoladen Traum Eis

Eismann Schoko-Split Eis 6857 (Testurteil: „Mangelhaft“)

Gustavo Gusto Schokt richtig! Schokoladeneis

Gut & Günstig Eiscreme Schokolade mit Schlagsahne (Edeka)



Häagen-Dazs Belgian Chocolate Eiscreme (Testurteil: „Befriedigend“)



Ja! Eiscreme Schokolade mit Schlagsahne (Rewe)



K-Classic Zartschmelzende Schokoladen Eiscreme (Kaufland)



Kissyo Schokolade Milcheis, Demeter



Landliebe Eiscreme Schokolade-Sahne



Mövenpick Chocolate Chips Eis



Mucci Selection Premium Schokoladeneiskrem mit Schlagsahne (Aldi)



Rios Premium Schokolade Eiscreme (Penny)



Romanza Schoko Eiscreme mit Schlagsahne (Netto)



Schrozberger Milchbauern Schoko Milcheis, Demeter

Die meisten Sorten überzeugen die Tester im Geschmack. In einer Sorte - Schoko-Split Eis 6857 von Eismann - entdecken die Tester allerdings Mineralölbestandteile. Nach Angaben von Öko-Test handelt es sich dabei um Eis aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH) - eine krebserregende Verbindung. Außerdem weisen die Ökotester einen erhöhten Gehalt an gesättigten Mineralölkohlenwasserstoffen (MOSH) in der Eissorte nach. Das gibt eine klares „mangelhaft“ im Test-Gesamturteil.

Mit befriedigend kommen „Häagen-Dazs Belgian Chocolate Eiscreme“ aufgrund erhöhter MOSH-Gehalte - und „Bruno Gelato Cioccolato Eis“ davon. Im letzteren werden Euchema-Algen entdeckt, ein Verdickungsmittel, das laut Öko-Test im Verdacht steht, Entzündungen im Darm auszulösen.

Öko-Test über Inhalts- und Zusatzstoffe in den Eissorten

Die Mineralölbestandteile könnten aus den Rohstoffen stammen und zum Beispiel bei der Ernte mit Maschinen auf die Rohzutaten unbeabsichtigt übergehen. Auch eine Verunreinigung während der Weiterverarbeitung und der Produktion ist denkbar, etwa durch Schmiermittel in Produktionsanlagen.

Verdickungsmittel wie die Euchema-Alge werden von Herstellern der Produkte ganz bewusst als Zusatzstoffe eingesetzt und von Öko-Test kritisch betrachtet.

Wer genau wissen will, was in seinem Eis steckt, der kann es auch ganz leicht selbst machen. Und das in nur fünf Minuten.

