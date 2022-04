Corona-Maßnahme in Österreich gefallen: Deutliche Kritik an aktueller Masken-Regel - Folgt nun die Wende?

Von: Ines Baur

Maske ja oder nein? Es herrscht Masken-Wirrwarr vielerorts. Steht nach herber Kritik nun auch das Ende der Maskenpflicht in österreichischen Supermärkten bevor?

Wien - Am 16. April wurden in Österreich die Corona-Schutzmaßnahmen weiter gelockert. Eine generelle Maskenpflicht für Kundinnen und Kunden im Einzelhandel ist entfallen. Außer im Lebensmittelhandel. Hier ist das Tragen einer FFP2-Maske weiterhin Auflage, für die Kundschaft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Wirtschaftskammer Österreich und der Handelsverband hätten sich über die Entscheidung zum Fortbestehen der Maskenpflicht enttäuscht gezeigt, berichtet oe24.at. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Maskenpflicht in fast allen Lebensbereichen und im übrigen Handel fallen würde, nicht aber im Lebensmittelsektor.

Fortführung der Maskenpflicht ist nicht mehr zumutbar

Angesichts des starken Rückgangs der Corona-Neuinfektionen fordert Christian Prauchner, Obmann des Lebensmittelhandels in der Wirtschaftskammer Österreich, ein sofortiges Ende der Maskenpflicht für Beschäftigte im Lebensmittelhandel. Wie news.wko.at berichtet, empfindet der Obmann eine Fortführung der Maskenpflicht als nicht mehr zumutbar. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Lebensmittelhandel leisten seit Beginn der Pandemie tagtäglich Außergewöhnliches und tragen seit mehr als 24 Monaten durchgehend Maske.“ Es brauche nun endlich eine Gleichstellung der Mitarbeiter im Lebensmittelhandel mit jenen im übrigen Handel.

Diskriminierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht länger argumentierbar

Die letzten zwei Jahre hätten gezeigt, dass der Lebensmitteleinzelhandel kein Corona-Hotspot sei, sagt der Branchensprecher der Wirtschaftskammer. Der private Handelsverband unterstützt die Forderung. „Wir fordern das sofortige Ende der Maskenpflicht für alle Beschäftigten im österreichischen Handel. Es braucht hier endlich eine Gleichstellung aller Handelsmitarbeitenden, die Fortführung dieser Diskriminierung ist epidemiologisch nicht länger argumentierbar“, betonte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Österreich: Petition für Ende der Maskenpflicht gestartet

Will hat nun eine Petition für ein branchenweites Ende der Maskenpflicht gestartet. Mitarbeiter sowie Kunden, die sich damit sicherer fühlen, sollen laut Will freiwillig die Maske tragen. Laut Vienna online gab es Stand Freitagnachmittag rund ein Dutzend Unterstützer.