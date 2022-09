Mindestlohn, Führerschein, Maskenpflicht: Das ändert sich für Verbraucher im Oktober

Von: Stella Henrich

Der Oktober 2022 bringt einige Neuerungen für die Verbraucher. Der Mindestlohn steigt, die Gasumlage wackelt und die Maskenpflicht in Praxen kommt. Ein Überblick.

München ‒ Passend zur Jahreszeit werden die Änderungen für Verbraucher im Oktober so bunt und farbenfroh wie die Laubblätter von Bäumen und Büschen, die sich langsam mit dem hereinbrechenden Herbst beginnen zu verfärben.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Bundesweite Corona-Maßnahmen

Vollständiger Impfschutz

Der Mindestlohn steigt auf zwölf Euro

Neue Verdienstobergrenze für Mini- und Midi-Jobber

Verpflichtender Heizungs-Check

Neue Fragen bei der Führerscheinprüfung

Der Messengerdienst WhatsApp läuft auf alten iPhones aus

Zunächst noch offen: Die geplante Gasumlage für Verbraucher

Das ändert sich im Oktober 2022: Die bundesweiten Corona-Maßnahmen

Ab dem 1. Oktober 2022 bis zum 7. April 2023 gilt das neue Infektionsschutzgesetz. Dazu gehören die Maskenpflicht in Arztpraxen und im öffentlichen Personenfernverkehr sowie die bundesweite Masken- und Testnachweispflicht für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Die Bundesländer können darüber hinaus individuelle Maßnahmen je nach Infektionslage treffen.

Beispielsweise entscheiden sie, ob für Restaurants und weitere Innenräume eine Maskenpflicht gilt. Die Länder entscheiden auch, ob es wieder eine Testpflicht in den Schulen und eine Maskenpflicht ab dem fünften Schuljahr geben soll. Schulschließungen hingegen soll es nicht mehr geben. Die seit Monaten geltende Maskenpflicht in Flugzeugen soll vorerst enden.

Corona im Oktober 2022: Vollständiger Impfschutz

Menschen, die zwei Impfungen oder weniger gegen das Coronavirus erhalten haben, gelten ab dem 1. Oktober nicht mehr als vollständig geimpft. Wer zweimal geimpft und genesen ist, gilt hingegen als vollständig geimpft. Nachgewiesen werde der Genesenenstatus mithilfe eines positiven Antikörpertests vor der ersten Impfung oder einem positiven PCR-Test aus der Zeit vor oder nach der zweiten Impfung, heißt es zum Thema Infektionsschutz bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) bietet Informationen zu Corona-Testzentren in den Bundesländern. Über eine Deutschlandkarte können Sie Testzentren in Ihrer Nähe suchen. Bundesländer, Städte und Gemeinden informieren über Testzentren in den jeweiligen Regionen.

Änderungen: Der Mindestlohn steigt im Oktober auf zwölf Euro

Zum 1. Oktober wird der gesetzliche Mindestlohn hierzulande auf zwölf Euro brutto pro Stunde angehoben. Er gilt auch für Tarifverträge, die niedrigere Gehaltsstufen vorsehen. Vom neuen Mindestlohn sollen über sechs Millionen Arbeitnehmer laut Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) profitieren. Bislang lag der Mindestlohn bei 9,82 Euro.

Neue Verdienstobergrenze für Mini- und Midi-Jobber

Mit der Erhöhung des Mindestlohns steigen auch die monatlichen Verdienstobergrenzen für Mini- und Midi-Jobs. Menschen, die einen sogenannten 450-Euro-Job haben, können ab Oktober dann bis zu 520 Euro verdienen. Das entspricht einer Arbeitszeit von zehn Stunden die Woche. Menschen, die einen Midi-Job haben, können künftig bis zu 1600 Euro verdienen. Ursprünglich lag diese Obergrenze bei 1300 Euro.

Energie im Oktober 2022: Verpflichtender Heizungs-Check

Die von Oktober an geltende Verordnung mit dem sperrigen Namen „Maßnahmen der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung durch mittelfristig wirksame Maßnahmen“ verpflichtet Hausbesitzer, dass sie ihre Heizung innerhalb der nächsten zwei Jahre durchchecken lassen müssen. Das bedeutet, sie müssen ihr Heizungssystem hydraulisch abgleichen lassen. Die Heizungs-Checks sollten von Fachpersonal ausgeführt werden, etwa von Heizungsbauern, Schornsteinfegern oder Energieberatern.

Führerscheinprüfung: Neue Theorie ab Oktober 2022

Ab dem 1. Oktober 2022 werden die Fragen für die theoretische Führerscheinprüfung geändert. Neue Fragen werden hinzugefügt, alte Fragen überarbeitet. Insgesamt beinhaltet der Fragenkatalog 52 Fragen, welche die Anwärter eines Führerscheins beantworten müssen.

WhatsApp: Messengerdienst endet auf alten iPhones

Vom 25. Oktober an funktioniert WhatsApp nur noch auf Geräten mit dem Betriebssystem iOS 12 oder höher. Wer ein iPhone der fünften Generation oder älter hat, wird damit den Messengerdienst WhatsApp künftig nicht mehr nutzen können.

Gasumlage: Verbraucher noch im unklaren - kommt sie oder nicht?

Die geplante Gasumlage sorgt für Debatten zwischen den Parteien im Deutschen Bundestag. Eigentlich sollte sie zum 1. Oktober für alle Verbraucher mit Gas-Heizung kommen und verpflichtend sein, so die Pläne der Ampel-Koalition. Doch nun soll sie offenbar doch „weg“. Wochenlang wurde darüber gestritten.

Finanzminister und Grünen-Koalitionspartner Christian Lindner (FDP) stellte die Sinnfrage. Er hat eine eigene Expertenrunde in seinem Ministerium für die Gasumlage eingerichtet, wie er bei Anne Will in der Sonntag abendlichen ARD-Talkrunde verkündete. In der Bild am Sonntag sagte Lindner, er betrachte die damit verbundenen Mehrkosten angesichts der konjunkturellen Lage als nicht sinnvoll und düpiert damit den grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck.

