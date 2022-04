Online-Banking: Verbraucherzentrale warnt vor neuer Betrugsmasche

Von: Tom Offinger

Das Online-Banking erleichtert vielen Menschen den Alltag – allerdings birgt die Methode auch Betrügern ein Einfallstor zu den Daten von leichtsinnigen Kunden.

München - Die Digitalisierung verändert Tag für Tag das Zusammenleben auf der Erde. Auch Banken und ihre Dienstleistungen wurden von der digitalen Weiterentwicklung fast vollständig ins Internet verlagert, viele Kunden bevorzugen die Möglichkeit des Online-Bankings mittlerweile vor dem „altmodischen“ Gang in die örtliche Filiale. Allerdings kommen die großartigen, neuen Entwicklungen auch mit ihren Tücken daher. Vor allem Betrüger versuchen online immer skrupelloser Bankdaten in ihren Besitz zu bringen.

Volksbank und Sparkasse: Kunden bekommen falsche E-Mails

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt derzeit vor einer neuen Masche, die sich auf Kunden der Sparkassen und der Volksbanken-Raiffeisenbanken konzentriere. Demnach verschicken Kriminelle gefälschte E-Mails an Kontobesitzer, in denen sie auf eine „verdächtige Überweisung“ in Höhe von 4.999 Euro hingewiesen werden. Das jeweilige Bankinstitut weist den Kunden dann darauf hin, dass die Überweisung bereits storniert wurde und nun nur noch eine Kontoüberprüfung notwendig ist, um den Vorgang endgültig abzuschließen. Diesen letzten Schritt soll der Kunde per Klick auf einen entsprechenden Link ausführen.

In diesem Fall spekulieren die Betrüger also auf die hektische Reaktion des Kunden, schließlich ist bei einer fehlerhaften Überweisung Eile geboten. Einmal abgehobenes Geld lässt aber nicht einfach ohne Weiteres zurückbuchen. Die Aufforderung an den E-Mail-Empfänger, einem Link zu folgen, ist dabei allerdings der erste Warnhinweis für einen betrügerischen Versuch. Seriöse Banken würden nämlich niemals zu solchen Mitteln greifen.

Volksbank und Sparkasse: Verschiedene Anzeichen für Betrug

Zudem lässt sich Betrug oftmals schon durch ein Überprüfen der E-Mail-Adresse identifizieren, beispielsweise deutet „ichbincoooool2@t-online.de“ nicht auf eine Bank hin. Bei den Kunden der Sparkasse findet die Täuschung in ähnlicher Art statt, allerdings sind die E-Mails leicht abgewandelt. Hierbei verweisen die Betrüger auf das sogenannte „Sparkassen Fingerprint System (SKFS)“, für das eine Bestätigung des Kunden gefordert wird.

Sollten solche E-Mails im Postfach landen, ist es ratsam, diese zu ignorieren, zu löschen und bestenfalls der zuständigen Bank zu melden (to).