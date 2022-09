Jedes vierte Paket geht zurück: Deutschland ist „Retouren-Europameister“ - Forscher beleuchten Phänomen

Zwei Gründe stechen ins Auge

Online-Einkaufen ist bequem, kennt keinen Ladenschluss und wenn die Ware nicht gefällt, geht sie an den Absender zurück. Doch ist das auch sinnvoll für die Umwelt? Eine Studie der Universität Bamberg gibt Auskunft darüber.

München ‒ Eigentlich kaum zu fassen. Die deutschen Verbraucher haben im vergangenen Jahr Waren im Wert von rund 99 Milliarden Euro im Internet gekauft. Die Waren kommen sicher verpackt im Paket, das je nach Inhalt klein oder auch groß ausfällt. Denn bestellt wird vom USB-Stick bis zum Fernseher, etlichen Klamotten und Schuhwerk inzwischen fast alles. Selbst Fahrräder, Möbel, Heizungs-Ersatzteile und Terrassenüberdachungen bringen die Boten nach Hause.

Was viele nicht wissen: Fast jedes vierte Paket geht komplett oder mit einem Teil der Ware an den Absender zurück. Das hat ein Forscherteam der Universität Bamberg jetzt herausgefunden. Schätzungsweise 530 Millionen Pakete mit 1,3 Milliarden Artikeln seien an die Händler zurückgegangen. Damit sei Deutschland „Retouren-Europameister“, teilten die Wirtschaftswissenschaftler jetzt auf ihrer Internetseite mit. Der Fashion-Anteil betrage bei den retournierten Sendungen 83 Prozent und bei den retournierten Artikeln 91 Prozent.

Paket-Retouren: Kostenloser Rückversand in Deutschland meist möglich

Als Grund, warum Deutschland an der Retouren-Spitze liegt, nennen die Forscher die Möglichkeit, dass die Kunden die Sendung bei Nicht-Gefallen meist kostenlos an den Händler in Deutschland zurückschicken können. Gebühren oder Kostenbeteiligungen verlange nur einer von zehn deutschen Online-Händlern. Im europäischen Ausland dagegen verlange fast jeder zweite Geld - entweder über eine Gebühr (17,9 Prozent) oder für die Kosten des Rücktransports (29,7 Prozent), erklärt der Leiter der Forschungsgruppe Retourenmanagement, Björn Asdecker.

Als weiteren Grund nennt Asdecker die großzügigen Rückgabefristen: In Deutschland gewährten die Händler im Schnitt deutlich mehr Zeit als im übrigen Europa, um einen Artikel zurückzuschicken. Konkret heißt das: 53,5 Tage in deutscher Teilstichprobe gegenüber 29,6 Tagen in der übrigen EU. Und schließlich bestellen die Deutschen auch viel mehr auf Rechnung als die anderen Europäer (28,8 Prozent Rechnungsanteil in deutscher Teilstichprobe versus 9,9 Prozent in der Rest-EU). Das macht eine Rücksendung offensichtlich leichter als bei einer Zustellung per Nachnahme, Abbuchung oder Vorauszahlung.

Paket-Retouren: Rücksendungen belasten das Klima

Nach Angaben der Forscher gehen auf die Paket-Retouren im Jahr 2021 in Deutschland geschätzt 795.000 Tonnen CO₂ zurück - „das ist etwa so viel, wie 6,6 Millionen Autos auf der Fahrt von München nach Hamburg ausstoßen“, übersetzt die Süddeutsche.de diesen Wert in ein konkret vorstellbares Bild. Der Branche ist ihr ökologischer Fußabdruck aber nicht so wichtig, wie die Befragung weiter zeigt: „Weniger als fünf Prozent gaben an, dass ihr Unternehmen den CO₂-Fußabdruck der Retoure misst.“ Dafür gaben über 80 Prozent der Befragten an, dass ihr Unternehmen den ökologischen Fußabdruck der Retoure nicht erfasst.

411 Manager wurden für die Studie befragt: Für die Studie hatten die Forscher der Universität Bamberg 411 Manager europäischer Händler mit insgesamt rund 60 Milliarden Euro Online-Umsatz befragt und Daten der Verbände für E-Commerce, Versandhandel, Paketdienste und Expresslogistik ausgewertet. Im Rahmen dieses Projekts zum Retouren-Management gibt es bereits Vorgänger-Studien aus den Jahren 2014/2015. Der European Return-o-Meter (EUROM) schafft einen umfangreichen Einblick in die Praktiken deutscher E-Commerce-Händler und vergleicht diese mit Händlern aus anderen europäischen Märkten.

Auch der Handelsverband E-Commerce und Versandhandel stellt sich dem Thema. Denn die Rücknahme von Waren gehöre zum Verbraucherschutz und sei Teil eingespielter Prozesse im Online- und Versandhandel, heißt es von Verbandsseite. „Umso wichtiger ist die Forschung zu Rücksendegründen, Umfang, Vermeidbarkeit und Verwertung von Retouren, aber auch zum konkreten Retourenverhalten“, erklärt der Vize-Chef des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel, Martin Groß-Albenhausen.

Keine schlechte Idee - blickt man auf den wachsenden Markt mit dem Paket-Geschäft im Online-Handel. Zu klären wäre dann, warum zum Beispiel nur jeder Zehnte versucht, die Online-Käufe aus ökologischen Gründen zurückzufahren oder ganz darauf zu verzichten, wie eine Umfrage der Postbank ergab. Gut jeder Vierte bestellt demnach auch Waren, bei denen von vornherein klar ist, dass sie zurückgeschickt werden. Und wenn man bedenkt, dass bei jeder Bestellung Verpackungsmaterial und Müllberge anfallen, lassen sich bestimmt auch klimafreundlichere Lösungen finden - wie das Beispiel von Online-Händler Amazon zeigt. Dessen Kunden können die Retouren ab 10. Oktober dann auch unverpackt zurücksenden.

