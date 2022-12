Orangenschale bloß nicht wegwerfen – Wofür sie nützlich ist

Von: Vivian Werg

Teilen

Orangen sind wahre Vitamin-C-Bomben und bringen viele Mineral- und Ballaststoffe mit. Orangenschalen hingegen landen oft im Müll – dabei sind sie sehr nützlich.

Kassel – Orangen gehören gerade zur kalten Jahreszeit zu den beliebtesten Obstsorten. Zurecht, denn sie sind lecker und enthalten viel Vitamin C. Ein Mangel kann schwerwiegende Folgen haben.

ÖKO-TEST empfiehlt, Orangen am besten nur zu kaufen, wenn sie auch Saison haben. In Spanien beginnt die Erntezeit im November. Im Sommer dagegen kommen Orangen von weiter weg, etwa aus Südafrika oder südamerikanischen Ländern, in unsere Supermärkte. Da die Ökobilanz von Orangen eher schlecht ausfällt, sollten Sie die Zitrusfrucht komplett verwerten – also auch die Schale. Orangenschalen sind vielseitig einsetzbar. Wir verraten Ihnen, wie Sie die Schalen weiterverwenden können.

Orangenschalen lassen sich vielseitig weiterverwenden © Imago

Orangenschalen: in unterschiedlichen Formen verwendbar

Grundsätzlich können Orangenschalen laut in unterschiedlichen Formen verwendet werden:

Frisch: Verwenden Sie die Schale direkt, nachdem Sie die Orange geschält haben – etwa beim Kochen oder Backen.

Getrocknet: Legen Sie die Orangenschalen dafür auf die Heizung oder lassen Sie diese bei Zimmertemperatur auf einem Küchentuch für mehrere Tage trocknen. Wenn die Schalen einmal trocken sind, können sie lange gelagert werden.

Orangenschalen: So können Sie die Schalen im Haushalt verwenden

Orangenschalen sind ein genialer Haushaltshelfer. So nützlich können sie die Schalen weiterverwenden:

Kalk entfernen: Mit frischen, ungetrockneten Orangenschalen können Sie Kalkflecken in Bad oder Küche bekämpfen, da die Schalen Zitronensäure enthalten. Mit der Innenseite frischer Orangenschalen können Sie befallene Armaturen abreiben, dadurch erstrahlen sie wieder fast wie neu.

Mit frischen, ungetrockneten Orangenschalen können Sie Kalkflecken in Bad oder Küche bekämpfen, da die Schalen Zitronensäure enthalten. Mit der Innenseite frischer Orangenschalen können Sie befallene Armaturen abreiben, dadurch erstrahlen sie wieder fast wie neu. Gerüche neutralisieren: Sie können mit frischen Orangenschalen Gerüche entfernen, wenn zum Beispiel Plastikschüsseln oder Brotzeitboxen unangenehm riechen. Reiben Sie diese mit den Schalen ein und waschen Sie sie dann gründlich aus.

Sie können mit frischen Orangenschalen Gerüche entfernen, wenn zum Beispiel Plastikschüsseln oder Brotzeitboxen unangenehm riechen. Reiben Sie diese mit den Schalen ein und waschen Sie sie dann gründlich aus. Gegen Gerüche im Backofen: Selbst gegen Gerüche in der Backröhre helfen Orangenschalen: Hierfür erhitzen Sie die Schalen einfach kurz im Ofen. Dank der enthaltenen ätherischen Öle gehört der übelriechende Gestank bald der Vergangenheit an.

Selbst gegen Gerüche in der Backröhre helfen Orangenschalen: Hierfür erhitzen Sie die Schalen einfach kurz im Ofen. Dank der enthaltenen ätherischen Öle gehört der übelriechende Gestank bald der Vergangenheit an. Orangenschalen statt Weichspüler: Unbehandelte Orangenschalen können Sie auch als Alternative für Weichspüler verwenden. Geben Sie die Schalen einfach in einem Baumwollbeutel mit in die Wäsche. Sie helfen, das Wasser zu enthärten. Außerdem duftet danach alles wunderbar nach Orangen.

Unbehandelte Orangenschalen können Sie auch als Alternative für Weichspüler verwenden. Geben Sie die Schalen einfach in einem Baumwollbeutel mit in die Wäsche. Sie helfen, das Wasser zu enthärten. Außerdem duftet danach alles wunderbar nach Orangen. Orangenschalen statt Klarspüler: Das Gleiche funktioniert als Klarspüler-Ersatz für die Spülmaschine: Legen Sie einfach die frischen Orangenschalen in den Besteckkasten.

Das Gleiche funktioniert als Klarspüler-Ersatz für die Spülmaschine: Legen Sie einfach die frischen Orangenschalen in den Besteckkasten. Orangenschalen gegen Motten: Getrocknete Orangenschalen helfen gegen Motten. Legen oder hängen Sie einfach ein paar in Ihren Kleiderschrank.

Getrocknete Orangenschalen helfen gegen Motten. Legen oder hängen Sie einfach ein paar in Ihren Kleiderschrank. Selbstgemachter Allzweckreiniger: Aus frischen Orangenschalen und Essig können Sie ganz einfach Allzweckreiniger selber machen.

Aus frischen Orangenschalen und Essig können Sie ganz einfach Allzweckreiniger selber machen. Quelle: utopia.de

Orangenschalen: Damit bringen Sie köstliche Aromen in die Küche

Um die Orangenschalen für die Küche nutzen zu können, sollten Sie unbedingt darauf achten, ungespritzte Bio-Orangen zu kaufen. Landen andere Orangen in Ihrem Einkaufskorb, können Sie die Schalen für die Haushaltstipps verwenden.

Für die kalte Jahreszeit eignen sich Orangenschalen außerdem als Zugabe für den heißen Tee. Um die Schale der Zitrusfrucht für jede Gelegenheit parat zu haben, trocknen Sie sie am besten und bewahren Sie diese in einem gut verschlossenen Gefäß auf.

Orangentee: Aus Orangenschalen können Sie ganz einfach und schnell Tee selber machen. Dafür gießen Sie die Schalen im frischen oder getrockneten Zustand mit heißem Wasser auf. Der Tee sollte circa zehn Minuten ziehen. Die Schalen einer Orange reichen für eine Kanne Tee.

Aus Orangenschalen können Sie ganz einfach und schnell Tee selber machen. Dafür gießen Sie die Schalen im frischen oder getrockneten Zustand mit heißem Wasser auf. Der Tee sollte circa zehn Minuten ziehen. Die Schalen einer Orange reichen für eine Kanne Tee. Zitrusaroma zum Backen: Mit getrockneten Zitronen-, Mandarinen- oder Orangenschalen können Sie selbstgebackenem Gebäck eine fruchtige Note verpassen. Hobeln Sie einen Teil der Schale ab und lassen Sie sie gut trocknen. Danach können Sie die Stücke in einer Dose aufbewahren.

Mit getrockneten Zitronen-, Mandarinen- oder Orangenschalen können Sie selbstgebackenem Gebäck eine fruchtige Note verpassen. Hobeln Sie einen Teil der Schale ab und lassen Sie sie gut trocknen. Danach können Sie die Stücke in einer Dose aufbewahren. Vitamin-C-Pulver: Zerkleinern Sie getrocknete Mandarinen- oder Orangenschalen mit einem Mixer oder in einer Küchenmaschine so lange, bis sie pulverisiert sind. Das so gewonnene Vitamin-C-Pulver können Sie über Ihr Müsli streuen oder hin und wieder einen Löffel pur essen, um Ihr Immunsystem zu stärken.

Zerkleinern Sie getrocknete Mandarinen- oder Orangenschalen mit einem Mixer oder in einer Küchenmaschine so lange, bis sie pulverisiert sind. Das so gewonnene Vitamin-C-Pulver können Sie über Ihr Müsli streuen oder hin und wieder einen Löffel pur essen, um Ihr Immunsystem zu stärken. Quelle: utopia.de

Orangenschalen: Eine vielfältige Zutat in der Körperpflege

Nicht nur als Putzmittel kommen Orangenschalen zum Einsatz. Auch als Hausmittel sind sie vielseitig verwendbar.

Hilfe bei Hautunreinheiten: Mit den ätherischen Ölen aus Orangenschalen können Sie Altersflecken und Pickel bekämpfen. Reiben Sie mit der weißen Innenseite einer frischen Orangenschale über die betroffene Hautstelle. Wenn Sie dies ein paar mal wiederholen, sollten sich die betroffenen Hautstellen erholen.

Mit den ätherischen Ölen aus Orangenschalen können Sie Altersflecken und Pickel bekämpfen. Reiben Sie mit der weißen Innenseite einer frischen Orangenschale über die betroffene Hautstelle. Wenn Sie dies ein paar mal wiederholen, sollten sich die betroffenen Hautstellen erholen. Mittel gegen Mundgeruch: Kauen Sie auf unbehandelten Orangenschalen herum, kann das gegen Mundgeruch helfen. Allzu oft solltesn Sie das allerdings nicht machen, da die enthaltene Säure Ihren Zahnschmelz angreifen kann. Bis zum nächsten Zähneputzen sollten Sie sich danach etwas Zeit lassen.

Kauen Sie auf unbehandelten Orangenschalen herum, kann das gegen Mundgeruch helfen. Allzu oft solltesn Sie das allerdings nicht machen, da die enthaltene Säure Ihren Zahnschmelz angreifen kann. Bis zum nächsten Zähneputzen sollten Sie sich danach etwas Zeit lassen. Glänzende Haare: Auch Haarspülung können Sie aus Orangenschalen herstellen. Geben Sie dafür die Orangenschalen in ein Gefäß und bedecken Sie diese mit Apfelessig. Lassen Sie das Ganze ungefähr zwei Tage ziehen. Danach gießen Sie die Orangenschalen ab und füllen Sie die Essiglösung mit Wasser auf. Es sollte ungefähr dreimal so viel Wasser wie Apfelessig sein. Nach dem Haarewaschen kippen Sie die Spülung über Ihren Kopf, ohne sie danach auszuwaschen. Die saure Rinse befreit Ihr Haar von Rückständen und verleiht ihnen neuen Glanz.

Die aufgeführten Tipps lassen sich auch auf Mandarinenschalen anwenden. Übrigens: Kennen Sie schon Espresso-O? Espresso gemischt mit Orangensaft ist laut TikTok das ultimative Trend-Getränk und soll sogar beim Abnehmen helfen. (Vivian Werg)