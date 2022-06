130 Filialen schließen! Modekette insolvent - Online gibt‘s jetzt 50 Prozent Rabatt mit Code

Von: Hannah Decke

Ende, aus, vorbei: Eine bekannte Modekette ist insolvent und verschwindet für immer von der Bildfläche. Alle Filialen werden geschlossen.

Hamm - Die Rettungsversuche sind gescheitert, nach 47 Jahren ist Schluss: Die Modekette Orsay schließt alle Filialen in Deutschland. Seit Januar 2022 befand sich die deutsche Orsay GmbH in Insolvenz in Eigenverwaltung. Rund 70 Filialen wurden bereits geschlossen - und jetzt folgt der Rest. Betroffen sind rund 130 verbliebene Standorte.

Orsay insolvent: Alle Filialen müssen schließen - 20 in NRW betroffen

„Bye bye orsay.com!“. So werden die Kunden auf der Internetseite der Modekette begrüßt. Es gibt 50 Prozent Rabatt auf den „letzten Einkauf“. Der Code lautet „bye“. Orsay verabschiedet sich. Ein Unternehmenssprecher bestätigte der Rheinischen Post (RP) die Schließung aller Filialen in Deutschland. Die Standorte sollen bis Ende Juni geschlossen werden, berichtet wa.de.

Orsay macht alle Filialen dicht: 1200 Mitarbeiter werden gekündigt

Orsay hat keinen Investor gefunden. Laut des Sprechers hatte bereits die Corona-Pandemie das Geschäft stark belastet. Die Hoffnung habe auf das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gelegen. Aber dann kam der Krieg gegen die Ukraine. Dieser habe „die Konsumneigung der Verbraucher noch weiter gedrückt“.

„Knapp 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden leider ihre Stelle verlieren. Das bedauern wir sehr“, so der Sprecher zur RP. Die Mietverträge für die Filialen wurden bereits Ende März gekündigt.

Alles muss raus - auch bei dieser Orsay-Filiale. © Lobeca/Imago

Orsay wurde 1975 gegründet. Die Modekette hat ihren Sitz in Willstätt, Baden-Württemberg, und wurde von der französischen Familie Mulliez gegründet. „Wir wollen, dass alle Frauen es sich leisten können, ihre Feminität individuell auszudrücken“, lautet die Vision der Marke. Das Unternehmen entwirft nach eigenen Angaben Outfits, die „trendy und feminin“ sind.

