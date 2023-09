Nachbar sucht nach Päckchen – seine Skizze bleibt nicht unkommentiert

Von: Sandra Sporer

Die Zeichnung, mit der ein Empfänger nach seinem Paket sucht, sorgt online für Belustigung. Ein anderer Teil seines Schreibens eher nicht.

München – Ist niemand zuhause, wenn der Paketbote kommt, wird das Paket eventuell bei den Nachbarn abgegeben. Gerade in großen Apartmentblocks ist das anschließende Aufspüren der erwarteten Sendung nicht immer so einfach. Ein Empfänger machte es sich deshalb einfach und bat seine Nachbarn in einem Aushang darum, das Paket doch bitte bei ihm abzugeben. Er zeichnete sogar ein Bild des Päckchens, das jedoch eher lustig als hilfreich ist. Übrigens müssen DHL-Paketboten seit einiger Zeit nicht mehr klingeln.

Nachbar sucht mit Skizze nach Päckchen und erntet amüsierte Reaktionen

Die Skizze in der rechten, unteren Ecke des Aushangs zeigt eine Box mit einem großen Fragezeichen darauf. Fairerweise muss man gestehen, dass ein Paket nun einmal so aussieht. Wirklich hilfreich ist die Zeichnung allerdings auch nicht.

Unter anderem wegen dem eher wenig hilfreichen Fahndungsbild landete ein Foto des Aushangs online. Dort kommentierten die Nutzer fleißig. „Bin auf jeden Fall froh um die Skizze des Pakets“, kommentiert etwa ein Nutzer scherzhaft.

Aber nicht alle Reaktionen sind so positiv. Einige finden die Bitte des Schreibers, das Paket in den sechsten Stock zu bringen nicht in Ordnung. „Vor allem bring ich ihn das in den 6. stock. Soll ich noch n kuchen backen und mitbring?“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer: „Wie dreist ist did bitte?“

Paket für einen Nachbarn bis in den 6. Stock bringen? Nein danke!

Ob der Verfasser des Aushangs sein Paket bekommen hat, ist unklar. Ein Nachbar fühlte sich aber immerhin bemüßigt, eine Antwort auf dem Schreiben zu hinterlassen. „Päckchen werden vom Postboten meistens auf die Briefkästen gelegt. Alles andere ist Glück“, steht am Rand des Zettels.

Mit diesem Aufruf – und einer Skizze des gesuchten Gegenstandes – sucht ein Empfänger nach seinem Paket. © Screenshot/Instagram

Das ist immerhin ein sinnvoller Ablageort, wenn auch etwas offensichtlich, was die Gefahr erhöht, dass das Paket gestohlen wird. Eine andere Nutzerin berichtet von einem wesentlich kurioseren Ablageort: „Eine Freundin erzählte, dass ihr Päckchen mal „bei Weber“ gelandet sei. Leider konnte kein Nachbar mit diesem Namen ausgemacht werden, aber als sie dann im Sommer den Grill anschmeißen wollte, gab‘s ein großes Hallo.“

Und damit ist sie scheinbar nicht allein. Schon einmal gab es einen Fall, in dem der Grill als Paketablageort genutzt wurde. Auch Fälle von in der Papiertonne hinterlegten Paketen sind quasi ein Dauerbrenner. (sp)