Palmöl-Schock: Importstopp - Nutella & Co. bald teurer?

Teilen

Köstlich! Süße Nuss-Schokocreme auf einem Toast ist für viele Leckermäulchen unverzichtbar. © Jiri Hera/imago

Nach Sonnenblumenöl und nun auch Palmöl – Indonesien verhängt als weltgrößter Produzent einen Exportstopp. Die Angst vor Engpässen, auch in Deutschland, wächst.

Jakarta – Butter, Margarine, Kekse, Nutella & Co, Babynahrung, Fertiggerichte – Palmöl steckt in vielen Nahrungsmitteln (und Kosmetikprodukten). Und damit ist klar: Wenn Indonesien, der weltgrößte Palmöl-Produzent, ab Donnerstag einen Importstopp verhängt, dann wird das in vielen Branchen zu weiteren Engpässen und zu einer weiteren Welle von Preiserhöhungen führen! Der Palmöl-Schock sorgt insbesondere auf den Märkten für Fette und Öle für Turbulenzen. Die Versorgungslage, so die Befürchtung, wird sich – nachdem schon Sonnenblumenöl aus der Ukraine wegen des Krieges ausfällt – weiter zuspitzen. Raps verteuerte sich sofort – auf 1100 Euro die Tonne.

Indonesien verhängt Export-Stopp von Palmöl

Indonesien reagiert mit dem Exportstopp auf Proteste in der Bevölkerung, die gegen die Knappheit und steigende Palmölpreise (bis zu 100 Prozent) im eigenen Land demonstrierte hatte – und zwar so heftig, dass Präsident Joko Widodo eine Destabilisierung der Regierung des 270 Millionen Einwohner zählenden Landes fürchtete. Er kündigte an, dass man den Exportstopp erst aufheben werde, wenn Speiseöl in Indonesien wieder zu erschwinglichen Preisen verfügbar sei. Seine Kritiker fürchten, dass das Ausfuhrverbot die Zukunft von Kleinbauern und mittelständischen Palmölunternehmen gefährden könnte.

Deutschland verbraucht 1,8 Millionen Tonnen Palmöl pro Jahr

Deutschland verbraucht jährlich rund 1,8 Millionen Tonnen Palmöl, rund die Hälfte davon für Biosprit, die andere Hälfte geht in die Lebens- und Futtermittel- sowie in die Pharma- und Chemieindustrie. Weltweit wurden 2019 rund 74,6 Millionen Tonnen produziert, davon 42,8 Millionen Tonnen in Indonesien.

Palmöl steckt in vielen Produkten

Das rot-bräunliche Palmöl wird aus dem Fruchtfleisch der Ölpalme gewonnen. Außerdem gibt es Palmkernöl aus dem Samen der Frucht. Palmöl wird vor allem in Asien zum Frittieren und Braten verwendet. Es findet sich aber auch in zahlreichen Nahrungsmitteln, zum Beispiel in Margarine, Schokolade, kakaohaltigen Brotaufstrichen, Eiscreme, Backwaren, Pizzen und anderen Fertigprodukten. Palmöl wird auch in Tierfutter gemischt und Waschmittel, Seifen, Kosmetika, Kerzen und Schmierstoffe haben einen hohen Palmöl-Anteil. Zudem wird der Rohstoff für Biosprit mitverwendet. Indonesien steht wegen der Zerstörung seines Regenwaldes für den Palmöl-Anbau in der Kritik.

Laut Stiftung Warentest isst jeder fünfte Deutsche mehrmals die Woche Nutella oder eine andere Nuss-Nougat-Creme. „Fast alle Ferrero-Produkte enthalten Palmöl aus tropischen Billiglohnländern“. Dies berichtet die Sendung „ZDFzeit“ im Jahr 2021. (wp)