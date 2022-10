Partielle Sonnenfinsternis in Deutschland: Auf diese Dinge muss man achten, möchte man das Phänomen beobachten

Partielle Sonnenfinsternis, gesichtet in Chile. © picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire | Matias Basualdo

Am Dienstagvormittag ist über Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen, wenn das Wetter mitspielt. Was Sie wissen sollten, wenn Sie sich das Naturphänomen anschauen wollen.

Berlin - Dass der Mond sich vor die Sonne schiebt, kommt nicht alle Tage vor - das letzte Mal liegt 18 Monate zurück. Am Dienstagmittag ist es wieder so weit. Und vielleicht gehören Sie ja zu den Glücklichen, die bei klarem Himmel das Naturphänomen beobachten können. Das Phänomen beginnt um 06.58 Uhr MESZ in Island und endet in Indien um 11.02 Uhr MESZ, wie das Institut IMCCE des Observatoriums in Paris mitteilte. In München berührt der Mond den äußersten Sonnenrand erstmals um 11.14 Uhr, berichtet der BR. Um 13.17 Uhr wird voraussichtlich wieder alles vorbei sein.

Ungeschützt in den Himmel zu schauen, ist aber keine gute Idee. Davor warnt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS). Denn die Strahlung und das Licht der Sonne können die Netzhaut im Auge schädigen. Und zwar schon innerhalb kürzester Zeit so stark, dass das Sehvermögen dauerhaft leidet. Tückisch daran: Es gibt kein Warnsignal, denn Netzhautschäden schmerzen nicht.

Sonnenfinsternis: Spezielle Brille wird benötigt

Doch wie schützt man sich gut beim Blick in den Himmel? Sich einfach die Sonnenbrille auf die Nase zu setzen, reicht laut BfS längst nicht. Und auch von selbstgebastelten Schutzmitteln wie rußgeschwärzten Gläsern oder schwarzen Filmstreifen raten die Experten ab. Es muss eine spezielle Sonnenfinsternis-Brille sein. Die erkennt man daran, dass sie nach der Norm DIN EN ISO 12312-2:2015 („Filter für die direkte Beobachtung der Sonne“) zertifiziert sind.

Hat man noch von vorherigen Sonnenfinsternissen eine Brille in der Schublade, darf sie keine Risse oder Beschädigungen haben. Denn dann ist der Filter darin möglicherweise nicht mehr so wirksam, wie er sein sollte.

Sonnenfinsternis: Auch Linsen bergen Gefahr

Eine solche Brille bekommen Sie zum Beispiel beim Augenoptiker, wie die Apothekenumschau berichtet. Dort könne man sich dementsprechend auch beraten lassen. Ebenfalls erhältlich seien dort spezielle Filteraufsätze und Schutzfolien für Ferngläser, Teleskope oder Kameras, denn auch für deren Benutzung beim Blick in die Sonne sei ein Schutz unbedingt nötig, so der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen. Auch der Rat des BfS lautet daher: Geeignete Filteraufsätze oder Folien aus dem Fachhandel vor der Linse anbringen. (dpa/AFP)