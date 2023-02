„Vor dem Hintergrund von Klimawandel und Artensterben“: Penny baut sein Sortiment aus

Neue Kooperation

Von Helmi Krappitz schließen

Die Nachfrage nach Bio-Produkten steigt bei Penny trotz Inflation und steigender Preise. Darauf reagiert nun der Discounter.

Köln – Wem Nachhaltigkeit besonders wichtig ist, darf sich freuen: Penny gibt bekannt, das Angebot an Bio-Produkten zu erweitern. Die Nachfrage nach den Produkten steigt trotz Inflation und steigender Preise weiter an. Im vergangenen Jahr habe sich der Bio-Umsatz um zehn Prozent gesteigert, gibt der Discounter in einer Pressemitteilung an. Aktuell führt Penny mit seiner Eigenmarke Naturgut bereits rund 300 Bio-Artikel im Sortiment. Mit einer neuen Kooperation sollen weitere folgen.

Neue Kooperation: Mehr Bio-Produkte bei Penny

Am Montag (13. Februar) verkündete Penny die Kooperation mit Naturland. „Wir sehen aktuell zwei Tendenzen. Zum einen ist die Nachfrage nach Bio-Produkten ungebrochen, trotz der auf breiter Front steigenden Lebenshaltungskosten. Zum anderen nimmt dabei aber auch die Preissensibilität der Kundinnen und Kunden zu. Mit unserer soeben geschlossenen Kooperation mit Naturland setzen wir gezielt ein Zeichen, dass wir mit unseren rund 2.200 PENNY-Märkten den heimischen Bio-Gedanken weitertragen wollen. Es darf nicht dazu kommen, dass der Trend zur Umstellung auf Bio an Fahrt verliert oder sich gar umkehrt“, so Philipp Stiehler, Geschäftsführer REWE Group Buying in einer Pressemittteilung.

+ Mit der Naturland-Kooperation will Penny sein Bio-Sortiment weiter ausbauen. © picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd

Naturland: 30-Prozent-Bio-Ziel der Bundesregierung

Auch Michael Stienen, Geschäftsführer der Naturland Zeichen GmbH äußerte sich zu der Zusammenarbeit mit Penny: „Vor dem Hintergrund von Klimawandel und Artensterben ist der ökologische Umbau unserer Landwirtschaft, für den sich Naturland seit 40 Jahren einsetzt, heute notwendiger denn je. Wir können das 30-Prozent-Bio-Ziel der Bundesregierung aber nur erreichen, wenn wir starke Partner im Handel haben, die bereit sind, sich gerade jetzt für diesen Umbau zu engagieren und mehr Bio zu den Menschen zu bringen.“ Penny sei ein solcher starker Partner zur Distribution der Bio-Produkte.

In den kommenden Jahren wolle Penny sein Bio-Sortiment systematisch ausbauen. Kunden werden regionale, saisonale und möglichst unverpackte Lebensmittel immer wichtiger. Somit sei die Kooperation nicht nur ein Ausbau des Bio-Angebots, sondern auch das Bekenntnis zum Ökolandbau in Deutschland. Penny tritt so in die Fußstapfen von Aldi Nord und Aldi Süd, die vor wenigen Wochen den Ausbau ihres Sortiments mit Naturland-Produkten bekannt gaben. Den Auftakt der Penny-Zusammenarbeit machen Naturland-zertifizierte Haferkeile. (hk)

