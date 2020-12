„Bin stinksauer“: Kundin will bei Penny einkaufen, doch sie findet nur eine Scheune - Sie ist nicht die Erste

Sie wollte nur einkaufen

Erstmal zu Penny? Einfacher gesagt als getan. Auf der Suche nach einem Penny-Markt endet eine Kundin vor einer Scheune. Laut Google soll dort eine Filiale sein und Google irrt sich nie - oder?

Eine Penny-Kundin war auf der Suche nach einer Filiale.

An der angegebenen Adresse fand sie jedoch nur eine Scheune.

Andere Kunden beschwerten sich ebenfalls auf Google darüber.

Reichling/Ludenhausen - Es ist Montag und der Wocheneinkauf steht an. Die wiederverwendbaren Einkaufstaschen sind bereits im Kofferraum, die Vorfreude auf die Weihnachtsangebote ist groß. Die Hähnchen-Brustfilets sind in dieser Woche bei Penny günstiger als beim Supermarkt des Vertrauens, also warum nicht einmal etwas Neues ausprobieren? Das Navi lenkt die Fahrt, führt durch die schönsten Dörfer Oberbayerns, die Alpen stets im Blick. Doch plötzlich ertönt das Navi: „Sie haben Ihr Ziel erreicht.“ Ein kurzer Blick reicht aus um zu erkennen, dass hier kein Penny sein kann.

Penny: Kundin beschwert sich auf Facebook über falsche Adresse

So ähnlich erging es einer Kundin als sie letzte Woche auf der Suche nach einer Filiale der Discounter-Kette Penny war. Auf der Facebook-Seite von Penny machte sie ihrem Ärger Luft. „Bin stinksauer“, schreibt die Kundin. „Bin da heute umsonst hingefahren sowohl auf eurer Website als auch in Google steht, da sei ein Penny. Aber nix ist da außer ne Scheune! Kontrolliert mal eure Angaben! Umsonst Sprit verfahren und mich nur aufgeregt! Bin extrem enttäuscht.“ Um die Situation zu verdeutlichen, postete sie dazu den Google-Screenshot ihrer vergeblichen Suche nach dem Penny-Markt im oberbayerischen Reichling. Das Penny-Facebook-Team reagierte prompt darauf: „Das tut uns leid. Wir geben das einmal weiter, danke für dein Feedback.“

+ Erstmal zu Penny - die Kundin landet stattdessen ganz woanders. © Martin Wagner/imago images

Und tatsächlich: Gibt man in die Suchleiste die Begriffe „Penny Reichling“ ein, schlägt Google die passende Adresse und den Standort auf Google-Maps vor. Die schlechten Rezensionen des Geschäfts lassen erahnen, dass die Facebook-Nutzerin nicht die einzige unzufriedene Kundin ist. „Kein Penny da“ und „Kein Penny an dieser Adresse“ kommentieren enttäuschte Kunden ihre 1-Sterne-Bewertung des Discounters.

Penny statt Scheune: Filiale wieder aufgetaucht

Die von Google-Maps vorgeschlagene Adresse führt in das Herz der Gemeinde Reichling, doch ein Penny steht dort tatsächlich nicht. Stattdessen findet sich dieser ein paar Kilometer weiter in Ludenhausen. Das Pfarrdorf ist ein Ortsteil der Gemeinde Reichling und scheinbar der tatsächliche Standort des gesuchten Penny-Markts. Auf der interaktiven Karte der Discounter-Website wird der richtige Standort angezeigt. Die Adresse ist dieselbe, die auch Google-Maps vorschlägt, doch die Karten führen an zwei verschiedene Orte. Andere Straßenkarten zeigen, dass der „Straßäcker 1“ tatsächlich die Adresse des richtigen Penny-Markts in Ludenhausen und nicht die der Scheune in Reichling ist.

Bei alten Navigationsgeräten werden oftmals neue Straßen nicht angezeigt. Der Penny-Markt in Reichling ist gerade einmal drei Jahre alt und somit wohl jünger als das Navi der enttäuschten Kundin. In diesem Fall ist Penny sogar Google-Maps voraus. (ij)