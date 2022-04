Pepco: Discounter eröffnet erste Filiale in Deutschland – Konkurrenz für Kik und TK Maxx

Mit Pepco kommt Ende April ein neuer Textil-Discounter auf den deutschen Markt (Symbolbild). © Henning Kaiser/dpa

Der Billig-Discounter Pepco ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Ende April eröffnet hier die erste Filiale. Und die nächsten Geschäfte sind schon geplant.

Berlin – Billig-Textildiscounter sind in Deutschland im Kommen. Als bislang letztes Unternehmen startete Action* sein Geschäft. Jetzt kommt mit Pepco ein Discounter aus Polen nach Deutschland. Ende April öffnet hierzulande die erste Filiale in Berlin

24RHEIN* verrät, wann das erste Pepco-Geschäft in Deutschland eröffnet wird und welche weiteren Pläne es gibt.

Schon jetzt beschäftigt Pepco in Europa 22.000 Mitarbeitende. Deutschland ist das 16. Land, in dem Pepco Fuß fasst. Daneben hat das polnische Unternehmen Filialen in Österreich, Italien, Spanien, Bulgarien, Tschechien, Kroatien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei und Slowenien. In Deutschland sollen bis Ende des Jahres 100 neue Jobs geschaffen werden. (mah) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.