Pfandbon im Supermarkt ausdrucken – am Pfandautomaten gibt es einige Leergut-Unterschiede

Von: Kai Hartwig

Leergut kann man in den Supermarkt oder Discounter zurückbringen. Am Automaten gibt es dafür den Pfandbon. Doch mehrere Dinge sind zu beachten.

München – Regelmäßig müssen Verbraucher zum Supermarkt oder Discounter gehen, um einzukaufen. Oft haben sie dann auch einige leere Flaschen, Dosen oder Gläser gesammelt, für die sie beim Kauf eine Pfandgebühr gezahlt haben. Diese Pfandgebühr können sie zurückbekommen, indem sie Einweg- und Mehrwegverpackungen in den Pfandautomaten einwerfen und der Automat am Ende einen Pfandbon ausgibt.

Leergut Pfand Mehrweg-Bierflasche aus Glas (alle Größen) 8 Cent Mehrweg-Bierflasche mit Bügelverschluss 15 Cent Mehrweg-Mineralwasserflasche (Glas oder PET) 15 Cent (in Ausnahmefällen auch 25 Cent) Mehrwegflaschen für Saft oder Softdrinks 15 Cent manche 1,0-Liter-Weinflaschen 2 oder 3 Cent alle Einwegflaschen und –dosen 25 Cent Quelle: mehrweg.org

Pfandautomat: Pfandbon im Supermarkt oder Discounter ziehen – auf diese Art funktioniert es

Das geht ganz einfach: In Supermärkten und Discountern stehen Pfandautomaten, die das Leergut über ein Laufband einziehen und scannen. Die Kundinnen und Kunden können dort all ihre leeren Flaschen, Dosen oder Gläser, die sie zu Hause angesammelt haben, hineinschieben. Der Automat zählt mit, wie viele Stücke Leergut eingeworfen wurden. Und er zeigt dies auf einem Display an. Dort kann man auch die verschiedenen Pfandbeträge für die einzelnen Dosen, Flaschen oder Gläser sehen.

Am Ende können die Kunden durch Drücken einer Taste ihren Pfandbon ausdrucken. In vielen Filialen von Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und anderen Supermärkten besteht auch die Möglichkeit, den Betrag auf dem Pfandbon für wohltätige Zwecke zu spenden.

Ein Pfandautomat druckt einen Pfandbon aus. © Frank Hoermann/Sven Simon/Imago

Leergut bringt in Pfandautomat verschiedene Gutschriften – diese Beträge gibt es

In Deutschland gibt es das Einwegpfand und das Mehrwegpfand. Je nachdem, welchem System eine Flasche, Dose oder ein Glas zugeordnet ist, variiert der Pfandbetrag:

Leergut wieder zurückbringen: Wie sich Einweg- und Mehrwegpfand unterscheidet

Das Einwegpfandsystem wird bundesweit von der Deutschen Pfandsystem GmbH (DPG) organisiert. Die Einführung des Einwegpfands erfolgte am 1. Januar 2003 in ganz Deutschland. Einweg-Leergut ist durch die DPG-Kennzeichnung auf den Dosen oder Flaschen erkennbar. Pro Stück Einweg-Leergut erhält der Kunde einen Betrag von 25 Cent, der auf dem Pfandbon gutgeschrieben wird.

In Deutschland wird bei pfandpflichtigem Leergut zwischen Einweg und Mehrweg unterschieden. Flaschen, Dosen oder Gläser sind mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet. © Montage: IPPEN.MEDIA/Daniel Bockwoldt/dpa/Arbeitskreis Mehrweg GbR/Steinach/Imago

Des Weiteren gibt es Leergut, das dem Mehrwegsystem zugeordnet wird. Das Symbol dafür unterscheidet sich vom Einweg-Logo, und der Betrag, der auf dem Pfandbon gutgeschrieben wird, ist in der Regel geringer. Meistens entspricht er 8 oder 15 Cent, während einige Weinflaschen 2 oder 3 Cent einbringen. Mehrwegflaschen gelten im Allgemeinen als umweltfreundlicher und nachhaltiger, da sie nach der Rückgabe und Reinigung erneut verwendet werden können.

Die Unterscheidung zwischen Mehrweg- und Einwegverpackungen fällt vielen Bundesbürgern offenbar schwer. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS Emnid im Auftrag des Arbeitskreises Mehrweg aus dem Jahr 2014 wurden Begriffe wie Pfandflasche und Mehrwegflasche von knapp der Hälfte der Befragten gleichgesetzt.

Den Unterschied zwischen Einweg- und Mehrweg-Leergut zu erkennen, fällt laut einer Umfrage nicht allen Bundesbürgern leicht. © Montage: IPPEN.MEDIA/Arbeitskreis Mehrweg GbR/Imago

Kann man alle Flaschen und Dosen in jeden Pfandautomaten im Supermarkt oder Discounter schieben?

Wer sein gesammeltes Leergut in einem Supermarkt oder Discounter abgeben möchte, kann nicht alle Flaschen und Dosen in jeden Pfandautomaten einwerfen. Insbesondere in den Filialen der Discounter wie Aldi, Lidl, Penny oder Netto werden oft nicht alle Mehrwegflaschen oder -dosen akzeptiert.

Während es in der Regel keine Probleme mit Leergut mit dem Einweg-Symbol gibt, werden Mehrwegflaschen (wie z.B. Glasflaschen für Bier oder Plastik- und Glasflaschen für Limonade) bei Aldi und Co. häufig nicht angenommen und erscheinen nicht auf dem Pfandbon. Dennoch raten Verbraucherschützer: „Die Rücknahmepflicht ist im Verpackungsgesetz klar geregelt und sie gilt auch für Leergut, das ein Automat vielleicht ablehnt.“

Pfandbon nicht an der Supermarktkasse abgegeben – Gutschrift kann verfallen

Gelegentlich stehen Verbraucherinnen und Verbraucher vor dem Problem, dass sie den am Pfandautomaten ausgedruckten Pfandbon an der Kasse vergessen haben. Wenn der Bon nicht abgegeben wird, kann dies unter Umständen unglücklich enden: Nach einer gewissen Zeit verliert der Pfandbon seine Gültigkeit und kann nicht mehr eingelöst werden. Die Verjährungsfrist beträgt jedoch laut dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) drei Jahre, genauso wie bei Gutscheinen. Außerdem beginnt die Frist erst mit dem Ende des Jahres, in dem der Pfandbon am Automaten ausgedruckt wurde.

Leergut-Maximalmenge erreicht: Automaten im Supermarkt oder Discounter reagieren dann

Im Supermarkt oder Discounter begegnen Kundinnen und Kunden häufig Menschen, die durch große Mengen an Leergut einen XXL-Pfandbon erhalten. Doch auch die Pfandautomaten haben ihre Grenzen: Eine Softwareeinstellung an den Geräten gewährleistet, dass ab einer bestimmten Menge automatisch ein Pfandbon gedruckt und ausgegeben wird.

