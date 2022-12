Revolution am Pfandautomaten: langersehntes neues Feature – schon auf Festival getestet

Von: Miriam Haberhauer

Eine norwegische Firma möchte die Pfandrückgabe revolutionieren. In über 20 deutschen Städten können Kunden das neue Feature bereits testen.

München – Schluss mit langen Schlangen, erbitterten Kämpfe mit dem Automaten, der die Flasche nicht nehmen will und dreckigen Fingern von Getränkerückständen: Eine norwegische Firma hat einen Pfandautomaten entwickelt, der die Pfandrückgabe vereinfachen soll, indem er eine große Menge Flaschen auf einmal schluckt. Auch auf dem Deichbrand wurde das Gerät schon eingesetzt.

Revolutionärer Pfandautomat: „Tomra“ nun auch in Deutschland

„Tomra R1“, wie der Pfandautomat genannt wird, bietet seinen Benutzern ein entscheidendes Feature: anstatt jede Flasche mühevoll einzeln in den Automaten zu stecken, können hier auch größere Mengen Leergut gesammelt zurückgegeben werden: „Klappe auf, Leergut rein, Klappe zu“, erklärt die norwegische Firma das Prinzip ihres Automaten. Bis zu 100 Flaschen auf einmal soll „Tomra“ schlucken können.

Hierfür schüttet der Kunde einfach seine Pfandsammlung in den Automaten und drückt auf dem Bedienfeld auf „Start“. Der Automat zählt und scannt die Flaschen dann selbstständig und spuckt am Ende den ersehnten Pfandbon aus. Das ganze soll „Schnell, einfach und super sauber“ ablaufen, verspricht der Hersteller auf Facebook. Besonders für diejenigen, die ihr Leergut nicht regelmäßig wegbringen, eine komfortable Lösung.

„Eine Revolution!“ - Pfandautomat schon auf Deichbrand-Festival getestet

Auch auf Festivals und Konzerten kommen schnell riesige Mengen Leergut zusammen. Tomra machte sich das zunutze und platzierte während des Deichbrands – einem Musikfestival bei Cuxhaven – vier Automaten im Aldi-Festivalstore am Festivalgelände. Auch in Dresden, Aachen, Oldenburg und Duisburg kommen Kunden schon in den Genuss der Massen-Pfandrückgabe.

„Er ist eine Revolution!“, hatte das norwegische Unternehmen Tomra am 1. Juni 2021 angekündigt und damit seinen Deutschland-Start eingeläutet. Seitdem kamen immer mehr Standorte in der Bundesrepublik dazu – mittlerweile können Kunden in insgesamt 20 Netto-, Kaufland- oder Aldi-Filialen ihre Pfandsammlung zurückgeben. In Bayern ist der Pfandautomat bislang lediglich in fünf Städten vertreten: In Kooperation mit Netto und Edeka findet man den Automaten im Freistaat in Obertraubling, Sulzbach, Nürnberg, Adelsdorf und Kronach.

Kampf gegen „Verschmutzung der Meere“ – bislang nur in wenigen Großstädten

Das norwegische Unternehmen Tomra produziert verschiedene Sammel-Systeme und Sortierlösungen. Neben Leergutsrücknahme bietet es seine Produkte auch in der Lebensmittelsortierung und im Bergbau an. Mit seinem Pfandautomaten möchte Tomra vor allem gegen die „Verschmutzung der Meere kämpfen“, wie das Unternehmen mitteilte. Auf dem Facebook-Account heißt es: „Jede gesammelte und recycelte PET-Flasche ist eine Verpackung weniger, die auf der Mülldeponie oder (...) in der Umwelt und schließlich im Ozean landet.“

Auf Facebook befürworten viele Nutzer den praktikablen Automaten. Kritisiert wird aber vereinzelt die Standort-Wahl der Pfandautomaten. Tatsächlich wählte das Unternehmen für seinen Kampf gegen die Umweltverschmutzung mit Sulzbach, Kronach und Adelsdorf in Bayern Kleinstädte aus, von denen die meisten gerade einmal 10.00 Einwohner haben. Einem Paar aus Schleswig-Holstein, das über 1000 Euro auf einmal bei der Leergutrückgabe abstaubte, wäre „Tomra R1“ aber wohl ganz gelegen gekommen. (mlh)