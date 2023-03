Kratzer auf dem Boden: Wann sollten beschichtete Pfannen entsorgt werden?

Von: Stella Henrich

Teflonpfannen sind für ihre wachsartige Beschichtung bekannt. Doch sie zerkratzen auch leicht. Wann sollten Verbraucher die Pfannen entsorgen?

Kassel – Pfannen, die mit dem Kunststoff Polytetrafluorethylen, kurz PTFE, beschichtet sind, werden im allgemeinen Sprachgebrauch auch als Teflonpfannen bezeichnet. Sie eignen sich besonders zum Braten von Fleisch, Fisch, Gemüse und anderen Speisen. Da meist nichts an ihnen haften bleibt, lassen sie sich leicht reinigen.

Mit zunehmende Alter bekommen Teflonpfannen aber tiefere Kratzer. Sie vermindern die Antihaft-Eigenschaft. Die Speisen bleiben dann an der Pfanne kleben. Ein Grund, die Pfanne wegzuwerfen?

Beschichtete Pfannen zerkratzt? Wann sie entsorgt werden sollten

Spätestens, „wenn sich die Beschichtung löst, sollte man die Pfanne entsorgen“, rät Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. Aber Vorsicht: Derartige Pfannen gehören nicht in die Mülltonne. Sie sollten laut Verbraucherschützerin Krehl beim Wertstoffhof der Kommune entsorgt werden. Wer an seiner Pfanne hängt, kann sie auch neu von einem Hersteller beschichten lassen. Die Preise hierfür liegen zwischen 15 und 50 Euro.

Doch ist die Teflonbeschichtung einer Pfanne erst einmal beschädigt, „kann sich Teflon bzw. PTFE ablösen und in das zubereitete Essen gelangen“, warnt Öko-Test. Außerdem könnten Verbraucher die Teflonteilchen verschlucken. Doch eine Gesundheitsgefahr für den Menschen besteht nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) dadurch nicht. „Da PTFE reaktionsträge ist, verdaut unser Körper die verschluckten Teilchen nicht, sondern scheidet sie unverändert wieder aus.“ Zudem sind viele Teflonpfannen inzwischen mit Keramikpartikeln verstärkt und deshalb härter. Sie zerkratzen nicht mehr so schnell, die Teilchen lösen sich langsamer von der Beschichtung ab.

Auch von freigesetzten Dämpfen hoch erhitzter Teflonpfannen gehen laut BfR für Verbraucher keine gesundheitlichen Gefahren aus. Allerdings gäben überhitzte Pfannen an die Speisen einen angebrannten Geschmack und Geruch ab. Das Essen werde dadurch ungenießbar, warnt das Lebensmittel-Forum, einer interaktiven Online-Plattform der Verbraucherzentralen.

Teflonpfannen in der Küche: Tipps zum Kochen und zum Reinigen von beschichteten Pfannen

Zur Reinigung der beschichteten Pfannen eignen sich am besten heißes Wasser, etwas Spülmittel und ein weicher Schwamm. Manche Teflonpfannen dürfen sogar in die Spülmaschine. Am besten schauen Verbraucher hierfür in die Gebrauchsanleitung des Herstellers. Für die Pflege empfiehlt es sich hin und wieder, die Pfanne mit etwas Öl einzureiben. Dennoch sind beschichtete Pfannen nicht ewig haltbar. Doch spätestens, wenn sich die Beschichtung löst, „sollten sie ausgetauscht werden“, rät das Lebensmittel-Forum den Verbrauchern.

Und hat sich das Fett an der Unterseite der Pfanne erst einmal verkrustet, ist es so schnell nicht wieder abzubekommen. Doch ein guter Tipp kann helfen, das Problem zu lösen. Zudem ist ein nicht kratzender Schwamm geeignet, die Rückstände von angebranntem Essen restlos zu beseitigen. Soll gleich die ganze Küche gereinigt werden, ist Shampoo hier ein Geheimtipp.

Tipps zum Kochen mit Teflonpfannen:

Die Teflonbeschichtung kann leicht zerkratzen, deshalb sollten Sie nur mit Kochlöffeln aus Holz oder Plastik in den Pfannen rühren.

in den Pfannen rühren. Leere Pfannen nie länger als drei Minuten erhitzen , sonst droht Teflon (PTFE) sich zu zersetzen und giftige Substanzen können laut Öko-Test freigesetzt werden. Leere Teflonpfannen auf Induktionsherden sollten Verbraucher am besten gar nicht erhitzen.

, sonst droht Teflon (PTFE) sich zu zersetzen und giftige Substanzen können laut Öko-Test freigesetzt werden. Leere Teflonpfannen auf Induktionsherden sollten Verbraucher am besten gar nicht erhitzen. Reinigen Sie die Pfanne mit heißem Wasser, einem weichen Schwamm und ein wenig Spülmittel. Ob Sie die Teflonpfanne in der Spülmaschine reinigen können, entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung. Auch Natron, in jedem Drogeriemarkt wie DM und Co. erhältlich, hilft beim Säubern einer stark verschmutzten Pfanne.

