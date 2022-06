Pfingsten und das 9-Euro-Ticket - Polizei ärgert sich: „Exakt dieses Chaos vorhergesagt“

So beschaulich fuhr der Sylt-Shuttel der Deutschen Bahn durch die Lande - am Pfingstsonntag 2021. © Chris Emil Janssen / imago-images

Das 9-Euro-Ticket bringt den einen viel Freude und Geldersparnis. Den anderen viel Arbeit und Überstunden. Und die Polizei hat´s vorhergesagt und ärgert sich.

Berlin - Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz verbrachte ein paar freie Tage auf Sylt, das zumindest bestätigte ein Sprecher gegenüber der Bild. Er selbst reiste zwar mit dem Dienstwagen, doch hätte er sich über die vielen Pfingstausflügler gefreut. Und auch, dass die Bürgerinnen und Bürger „dabei oft auch das 9-Euro-Ticket“ genutzt haben.

Nicht ganz so glücklich über die vielen Pfingsturlauber und -ausflügler war dagegen offensichtlich Polizei. Denn immer wieder musste sie einschreiten, wenn in Zügen oder auf Bahnsteigen Überfüllung drohte. Unverständnis käme auch von der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), schreibt die Bild. „Wir haben exakt dieses Chaos vorhergesagt“, äußerte DPolG-Chef Rainer Wendet. Da müsse man schon in der Politikerblase leben, um das nicht zu sehen.

9-Euro-Ticket - Sparmaßnahmen kommen direkt bei den Menschen an

Der Ansturm auf das 9-Euro-Ticket sei ganz massiv, sagte Scholz. Das zeige, dass die Maßnahmen wirken. Sie kämen direkt an bei den Bürgerinnen und Bürgern. Mit dem Aktions-Ticket können Inhabende bundesweit im Juni, Juli und August für jeweils 9 Euro pro Monat sämtliche Busse und Bahnen im Nahverkehr nutzen. Schon vor dem Start wurden nach Angaben der Verkehrsbranche sieben Millionen Tickets verkauft. Gleichzeitig gilt eine verminderte Energiesteuer. Die Steuerbelastung sinkt damit um 35,2 Cent pro Liter bei Superbenzin und um 16,7 Cent pro Liter bei Diesel.