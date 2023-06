Sind Kaufland- oder Lidl-Kunden pampiger? Mitarbeiter packt aus – nur bei einem Getränke-Mythos ist er ratlos

Von: Armin T. Linder

Ein Mann, der nach eigenen Angaben seit zehn Jahren für den Schwarz-Konzern mit Lidl und Kaufland arbeitet, packt aus. Er spricht über die Kunden und eine Getränke-Frage.

München - Einkaufen muss jeder mal. Insofern ist es kein Wunder, dass Supermarkt-Mitarbeiter immer auf besonderes Interesse stoßen, wenn sie sich in den Reddit-Fragerunden anonym den anderen Nutzern stellen. Eine angebliche Rewe-Mitarbeiterin hat einst erklärt, warum sie lieber zu Aldi und Lidl geht. Und ein möglicher Kollege von ihr den meistverkauften Artikel verraten, den er sich auch nicht so recht erklären kann. Die Personen sind dort meist anonym unterwegs, insofern lassen sich ihre Angaben genauso wenig überprüfen wie ihre Job-Angaben. Meistens zeugen aber die Details schon davon, dass alles mit hoher Wahrscheinlichkeit authentisch ist.

Lidl / Kaufland: Angeblicher Mitarbeiter der Schwarz-Gruppe packt aus

Das gilt auch für den Thread, den ein weiterer User erstellt hat: Er sei 30 Jahre alt und arbeite seit zehn Jahren für die Schwarz-Gruppe mit Kaufland und Lidl. Vom Aushilfsjob habe er es inzwischen zu einer Führungsposition im Unternehmen gebracht. Er sei Stellvertretender Filialleiter, präzisiert er. Jetzt verrät er bereitwillig, was die Supermarkt-Kunden so wissen wollen. Dafür nimmt er sich sehr viel Zeit, sodass sich nur ein kleiner Teil der Antworten hier wiederfindet - tiefer einlesen können sich Interessierte im Original-Thread.

Der angebliche Kaufland-/Lidl-Mitarbeiter erklärt etwa - wohlgemerkt ist auch das mit Vorsicht zu genießen -, wie schnell die Kassierer eigentlich sind oder sein sollen. „Die Scans pro Minute sind ein großer Messfaktor. Die ‚Vorgabe‘ ist 40 Stück pro Minute. Klingt erstmal extrem. Soll es auch sein. Denn das wäre das Nonplusultra. Bei ner Abi-Klausur 100% richtig zu haben, wäre auch Nonplusultra, aber so gut wie nicht machbar. Wir setzen die Latte hoch, aber machen auch keinen Druck, wenn es nicht geschafft wird (solange man nicht einschläft). Wir sagen immer der Filial-Mittelwert ist ein guter Leitfaden für die neuen Mitarbeiter. Wenn sie die Geschwindigkeit erreichen, sind die gut eingearbeitet.“

Wie es sei, „für den reichsten Deutschen zu arbeiten?“, will ein anderer wissen und fragt: „Wie lang müsstest du arbeiten, um dasselbe Vermögen zu haben?“ Die Antwort kommt prompt: „Lass mich mal eben rechnen. So paar Quadrillionen Jahre?“ Und ergänzend: „Da sein Vermögen schneller wächst, als ich Gehalt bekomme, werde ich, egal wie lange ich arbeite, ihn nicht einholen können.“

„Bei Kaufland sind die Kunden sehr mürrisch und pampig, wenn nicht genug Kassen offen sind“

Auch über die Kundschaft spricht der User. Wie oft benehmen sich die Leute im Supermarkt daneben? „Kommt natürlich draufan, was man schon als aggressiv betitelt. Ich bin da immer sehr entspannt und fühle mich sehr selten angegriffen.“ Sein spannender Eindruck: „Bei Kaufland sind die Kunden sehr mürrisch und pampig, wenn nicht genug Kassen offen sind. Bei Lidl sind alle um einiges entspannter.“ Natürlich eine subjektive Einschätzung - aber sie deckt sich zumindest mit der Twitter-Beschwerde einer Kaufland-Kundin unlängst.

Wie so oft - etwa wenn ein Baumarkt-Mitarbeiter sein Lieblingsversteck verrät - wird es aber auch skurril in dem Reddit-Thread. Denn einer stellt die Frage aller Fragen: „Warum gibt es bei Kaufland fast nie den guten Pfirsicheistee, dafür Zitroneneistee in Hülle und Fülle (scheint keiner trinken zu wollen - verständlicherweise - da er bei uns schon am Stauben ist)?“ Er fühle die Frage, merkt der angebliche Schwarz-Mitarbeiter mit Kaufland-Erfahrung an. Er stellt aber zugleich klar: „Das ist leider eine Frage, die niemand jemals beantworten kann. Selbst die Leute im Einkauf können das nicht beantworten.“ Ein anderes Getränke-Thema macht öfter mal Supermarkt-Mitarbeiter stinkig: Denn bestimmte Flaschen sollte man nie aufs Kassenband legen. (lin)