Pflanzen gießen: Dank einfacher Tipps und Tricks bleibt der Garten farbenfroh

Beim Gießen der Pflanzen im heimischen Garten gilt es einiges zu beachten. © Annika List/Imago

Beim Gießen der heimischen Pflanzen gibt es einiges zu beachten. In den heißen Sommermonaten sollten Hobbygärtner wissen, was die Pflanzen brauchen. Hier mehr erfahren:

NRW – Die Trockenzeit ist für viele Topfpflanzen, aber auch für Pflanzen im heimischen Garten eine echte Herausforderung. Manch ein Hobbygärtner meint es während der Trockenheit und Hitze allerdings zu gut und sorgt unbewusst dafür, dass Zier- und Gemüsepflanzen austrocknen – wodurch die Farbenvielfalt nur ein Wunschtraum bleibt. RUHR24 weiß, was man beim Gießen der Pflanzen zur Trockenzeit unbedingt beachten sollte.

Ein Trick ist, die Pflanzen nicht zu sehr von oben herab mit Wasser zu versorgen. So könnte es einerseits zu einer erheblichen Wasserverschwendung und andererseits zu Schimmelbefall kommen. Stattdessen sollten die Wurzeln aus möglichst kurzer Distanz begossen werden. Der Nabu empfiehlt, „einen kleinen Blumentopf nahe der Wurzeln in den Boden“ einzugraben und diesen so als eine Art „Trichter“ zu nutzen.