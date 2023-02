Pflegehilfsmittel bekommen – muss ich sie bezahlen?

Von: Robin Dittrich

Teilen

Viele pflegebedürftige Menschen in Deutschland haben einen Anspruch auf Pflegehilfsmittel. Doch wie kann ich diese Pflegehilfsmittel bekommen – was kosten sie?

Hamburg – Wer häuslich gepflegt wird, hat oftmals einen Anspruch auf Pflegehilfsmittel. Voraussetzungen sind ein bestimmter Pflegegrad und das Stellen eines Antrags. Hier erfahren Sie, ob Ihnen Pflegehilfsmittel zustehen und wer diese bezahlt.

Betroffene: Pflegebedürftige Thema: Häusliche Pflege Möglichkeit: Anspruch auf Pflegehilfsmittel Bezahlung von: Pflegekasse

Wer kann Pflegehilfsmittel beantragen – fünf Pflegegrade

Die Pflegeversicherung hat die Möglichkeit, pflegebedürftigen Personen Pflegehilfsmittel zu gewähren. Voraussetzung dafür ist eine festgestellte Pflegebedürftigkeit. Die gesetzliche Pflegeversicherung prüft dabei auf Antrag und mit einem Gutachter, ob Verbraucher noch selbst für sich sorgen können oder nicht. Ist das nicht der Fall, werden Personen mit einem von fünf Pflegegraden eingestuft. Ab diesem Zeitpunkt besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Pflegehilfsmittel. Auch ein Anspruch auf den Zuschuss „Hilfe zur Pflege“ kann bestehen.

Pflegebedürftige Personen können unter Umständen Pflegehilfsmittel beantragen. © Imago (Symbolbild)

Was gehört überhaupt zu Pflegehilfsmitteln? Dabei handelt es sich um Geräte und Sachmittel, die zur häuslichen Pflege notwendig sind, wie die Verbraucherzentrale mitteilt. Den pflegebedürftigen Personen soll so der Alltag erleichtert werden – zudem können sie Beschwerden lindern und eine selbstständigere Lebensführung ermöglichen. Ein Beispiel für Pflegehilfsmittel sind ein spezielles Pflegebett, das Pflegearbeiten wie Waschen und Umziehen deutlich erleichtert. Doch nicht alle Gegenstände zählen als Pflegehilfsmittel.

Pflegehilfsmittel werden nur per Antrag gewährt

Gegenstände dürfen nicht fest mit der Bausubstanz verbunden sein, sonst gelten sie nicht mehr als Pflegehilfsmittel. Dabei geht es vor allem um eingebaute Treppenlifte oder dergleichen. Ein mit einfachen Schrauben befestigter Gegenstand kann trotzdem noch ein Pflegehilfsmittel sein – etwa ein Haltegriff in der Dusche. Die Bezuschussung der Pflegehilfsmittel greift nur, wenn der Pflegebedürftige in der eigenen Wohnung, beim betreuten Wohnen oder in einer Pflegewohngemeinschaft gepflegt wird. Befindet sich der Pflegebedürftige in einem Pflegeheim, besteht kein Anspruch.

24hamburg.de-Newsletter Im Newsletter von 24hamburg.de stellt unsere Redaktion Inhalte aus Hamburg, Norddeutschland und über den HSV zusammen. Täglich um 8:30 Uhr landen sechs aktuelle Artikel in Ihrem Mail-Postfach – die Anmeldung ist kostenlos, eine Abmeldung per Klick am Ende jeder verschickten Newsletter-Ausgabe unkompliziert möglich.

Sollten Sie in einem Pflegeheim gepflegt werden, haben Sie jedoch Anspruch auf ein „Taschengeld“. Die Kosten für Pflege sowie das Pflegeheim können zudem von der Steuer abgesetzt werden. Wichtig ist: Wer Pflegehilfsmittel erhalten möchte, muss einen Antrag bei der Pflegekasse stellen. Diese entscheidet daraufhin, ob ein Anspruch darauf besteht. Besonders wichtig ist die Begründung, wieso der Gegenstand benötigt wird. Verbraucher müssen einen Anteil von zehn Prozent zum Pflegehilfsmittel dazuzahlen, jedoch höchstens 25 Euro.