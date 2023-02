Die Pflegekasse zahlt diesen Zuschuss zu Pflegeheimkosten

Von: Robin Dittrich

Teilen

Schon seit 2022 erhalten Pflegebedürftige einen Zuschuss von der Pflegekasse. Diesen bekommen Verbraucher in vollstationärer Pflege – so viel Geld gibt es.

Hamburg – Pflegebedürftige Menschen in Deutschland können einige Zuschüsse und Kostenerstattungen erhalten. Diese werden oftmals von der Pflegekasse übernommen und auf Antrag geleistet. Auch ein Zuschuss für Pflegebedürftige in vollstationärer Pflege gibt es seit 2022 – so viel Geld gibt es für die Verbraucher.

Thema: Zuschuss für Pflegebedürftige Voraussetzung: Stationäre Pflege Gezahlt von: Pflegekasse Pflegegrade: Fünf

Diesen Zuschuss für Pflegebedürftige in Pflegeheimen gibt es

Verbraucher, die nicht mehr selbst für sich sorgen können, gelten als pflegebedürftig. Je nach Schwere der fehlenden Selbstständigkeit kann ein Pflegegrad von der Pflegekasse ausgestellt werden, wie 24hamburg.de berichtet. Dieser Pflegegrad entscheidet, wie viel finanzielle Unterstützung der Pflegebedürftige von der Pflegekasse erhält. Dies richtet sich zudem nach dem Aufenthaltsort des Verbrauchers. Wird zu Hause gepflegt, können Pflegegeld und Sachleistungen erhalten werden. Verbraucher, die vollstationär betreut werden, erhalten je nach Pflegegrad teils hohe finanzielle Leistungen.

Wer vollstationär in einem Pflegeheim betreut wird, kann einen Zuschuss zu Pflegeheimkosten erhalten. © Oleksandr Latkun/Imago (Symbolbild)

Pflegebedürftige, die vollstationär betreut werden, erhalten zudem seit Anfang 2022 einen Leistungszuschlag auf die dort anfallenden Kosten. Möglich macht das eine im Juni 2021 beschlossene Pflegereform. Wichtig ist zunächst, dass nur der Eigenanteil an den Pflege- und Ausbildungskosten bezuschusst wird. Alle weiteren anfallenden Kosten, wie für Verpflegung und Unterkunft, müssen weiterhin selbst getragen werden. Der Zuschuss soll lediglich Kosten abdecken, weil die generellen Leistungsbeiträge der Pflegekassen oft nicht ausreichen.

Wer erhält den Pflegezuschuss – wie hoch ist er?

Der Pflegezuschuss kann nur von Verbrauchern erhalten werden, die einen nachgewiesenen Pflegegrad zwischen 2 und 5 erhalten haben. Der Pflegegrad muss dafür beantragt werden. Wenn ein Pflegegrad zwischen 2 und 5 festgestellt wurde und vollstationär, also beispielsweise in einem Pflegeheim, gepflegt wird, kann der Pflegezuschuss in Anspruch genommen werden. Die Höhe des Zuschusses bemisst sich danach, wie lange ein Pflegebedürftiger schon in einem Pflegeheim oder ähnlichen Einrichtungen gepflegt wird.

Der Leistungszuschlag kann von Heimbewohner mit den Pflegegraden 2 bis 5 beantragt werden:

Dauer des Heimaufenthalts Prozentualer Zuschlag zum Eigenanteil der Pflegekosten Bis zu 12 Monate 5 Prozent Mehr als 12 Monate 25 Prozent Mehr als 24 Monate 45 Prozent Mehr als 36 Monate 70 Prozent

Im ersten Jahr der Heimbetreuung beträgt der Zuschuss der Pflegekasse lediglich fünf Prozent des Eigenanteils an den Pflegekosten. Nach einem Jahr steigt der Zuschuss bereits auf 25 Prozent. Pflegebedürftige, die länger als zwei Jahre betreut werden, erhalten 45 Prozent des Eigenanteils. Nach drei Jahren sind es dann 70 Prozent. Ein Heimwechsel ist dabei unerheblich: Die angesammelten Monate werden ins neue Heim mitgenommen. Ein Antrag für den Pflegezuschuss ist nicht erforderlich. Das Geld wird an das Pflegeheim überwiesen – der Eigenanteil der Bewohner reduziert sich dadurch.