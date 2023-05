Tiefkühlpizzas im Vergleich: Experte kürt deutlichen Sieger – Finger weg von Aldi und Rewe

Von: Felina Wellner

Für die meisten Deutschen ein Must-have in der Gefriertruhe: Tiefkühlpizzas. Ein Experte testete Angebote von Aldi, Rewe und Co. und kürte einen deutlichen Sieger.

München – Angaben des Branchenverbands „Deutsches Tiefkühlinstitut“ (dti) zufolge isst jeder Bundesbürger durchschnittlich 13 Tiefkühlpizzas pro Jahr. Diese Angaben beziehen sich auf das Corona-Jahr 2020. In den Folgejahren ist der Absatz dieser Tiefkühlware in Deutschland weiter gestiegen – fast 400 Tausend Tonnen wurden 2022 verzehrt. Doch von welchem Hersteller schmecken die Pizzas am besten? Das ZDF hat die Klassiker aus dem Kühlregal genauer unter die Lupe genommen.

Salami-Tiefkühlpizzas von Rewe, Aldi und Co. im Test

Von Sekt bis Mikrowellen-Currywurst: Das Magazin für Wirtschaft und Verbraucher „Wiso“ testet regelmäßig Lebensmittel. Nun sind Salami-Tiefkühlpizzas an der Reihe gewesen. Dabei wurden günstige und teure Varianten verschiedener Hersteller miteinander verglichen. Lohnt sich der höhere Preis von etwa einem Euro pro 100 Gramm von Markenpizzas à la Dr. Oetker, Wagner und Denns oder können 30 Cent-Alternativen der Rewe-, Aldi- und Kaufland-Eigenmarken mithalten? Das sind die Ergebnisse im Überblick:

Dennree Al Forno Die Backfrische Die Ofenfrische Pizza 'Ah K Classic Ja! Steinofen Hersteller Denns Wagner Dr. Oetker Aldi Süd Kaufland Rewe Preis pro 100 g 1,04 Euro 1,03 Euro 90 Cent 33 Cent 33 Cent 33 Cent Salami-Qualität Platz 2 Platz 5 Platz 1 Platz 6 Platz 3 Platz 4 Fettgehalt Platz 5 Platz 2 Platz 4: vgl. viel Platz 1: vgl. wenig Platz 3 Platz 2 Geschmackstest ohne Stimmen Platz 2 Platz 1 ohne Stimmen Platz 3 ohne Stimmen

Diese Ergebnisse zeigen: Tiefkühlpizza ist nicht gleich Tiefkühlpizza. Insbesondere was die Salami-Qualität und den Geschmack betrifft, sind deutliche Unterschiede zu erkennen. Zum Vergleich: Auch Ökotest hat verschiedene Tiefkühlpizzas getestet.

Experte kürt deutlichen Sieger: Das ist die beste Tiefkühlpizza

Für den Pizza-Test von „Wiso“ wurde neben Labortests auch der 2021 als Pizza-Weltmeister ausgezeichnete Gastronom Francesco Ialazzo um seine Expertenmeinung gebeten. Er lud 14 Gäste zum Geschmackstest ein – die Ergebnisse sind in der Tabellenübersicht dargestellt. Er selbst hat zuvor seine eigene Meinung bekundet: Sein Sieger gleicht dem seiner Gäste: Am ehesten erinnert „Die Ofenfrische“ an seine Leidenschaft – die fluffige Pizza Napoletana mit knusprigem Rand.

Tiefkühlpizzas im Test: Experte kürt deutlichen Sieger. (Symbolfoto) © Imago/Petra Schneider

Der Pizza-Experte schaute sich die Zutatenlisten aller Tiefkühlpizzen genauer an und kritisierte: Diverse Konservierungsstoffe sind enthalten, fast alle Testprodukte sind mit einem Käsemix anstelle von regionalem Mozzarella belegt und die Pizzas von Rewe und Aldi sind mit Tomatenpüree anstelle traditioneller Soße bedeckt. Tiefkühlpizzas kämen bei weitem nicht an traditionelle Pizzas aus einem guten italienischen Restaurant heran.

Der Teig war knusprig von außen und weich von innen. Die Salami war gut gewürzt.

Dennoch: Die Tiefkühlvariante von Dr. Oetker schneidet im Test gut ab. Abgesehen vom Fettgehalt beweist sich „Die Ofenfrische“ in den drei Kategorien als Sieger. Die günstigen Pizzas von Rewe und Aldi haben insbesondere bei der Salami-Qualität hingegen schlecht abgeschnitten – etwas mehr Geld auszugeben, kann sich also lohnen. (Felina Wellner)