Letzter Platz bei Windeln: Pampers-Klatsche im Öko-Test

Von: Sandra Sporer

Teilen

Einweg-Windeln sind und bleiben ein Wegwerfprodukt. Aber nicht nur das hat Öko-Test an den von ihnen getesteten Windeln auszusetzen.

Kassel – Speziell für die Nacht, den Tag, zum Schwimmen oder Öko – es gibt unzählige Arten von Windeln. Sie alle sollten vor allem auslaufsicher sein, angenehm zu tragen und die zarte Babyhaut nicht reizen. Aber auch hier ist der Nachhaltigkeitsaspekt in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden und es gibt eine Reihe an Öko-Windeln verschiedener Hersteller zur Auswahl.

Wie nachhaltig die einzelnen Produkte wirklich sind, variiert jedoch, kritisiert Öko-Test. Aber auch in anderen Aspekten wiesen einige Produkte Mängel auf. Eine bekannte Marke enthält sogar einen Stoff, den das Verbrauchermagazin als bedenklich einstuft. Beim Zahnpasta-Test von Öko-Test fielen gleich 19 Produkte durch – wegen eines bedenklichen Inhaltsstoffes.

Öko-Test kritisiert Verwendung von paraffinbasierter Lotion bei beliebter Windel-Marke

Es handelt sich um die Marke Pampers, in deren Windeln nach wie vor eine paraffinbasierte Lotion zum Einsatz kommt. Paraffin ist ein Beiprodukt der Erdöl-Herstellung und nicht biologisch abbaubar. Die Verwendung dieser Lotion bei Pampers habe Öko-Test bereits mehrmals bemängelt, heißt es in dem Bericht. Eine Änderung habe es bisher nicht gegeben. Viele andere Hersteller verzichten bereits auf den Inhaltsstoff, der laut Öko-Test nichts an zarter Babyhaut zu suchen hat.

Pampers bekommt in der Kategorie Inhaltsstoffe deswegen nur die Note „befriedigend“. Die Windeln der beliebten Marke erhalten, so wie acht weitere im Test, optische Aufheller. Diese sieht Öko-Test ebenfalls kritisch, da sie nicht so schnell abgebaut werden können und somit die Umwelt belasten. Zum Zweck der Qualitätskontrolle ist ihr Einsatz jedoch erlaubt.

In diesen Windeln hat Öko-Test optische Aufheller nachgewiesen:

Babylove Premium-Windeln, Größe 4, Maxi, 8-14 kg



Hipp Babysanft Extra Weiche Windeln, Größe 4, Maxi, 9-14 kg

Hipp Babysanft Extra Weiche Windeln, Größe 4, Maxi, 9-14 kg

Babydream Premium Windeln, Größe 4, Maxi, 8-14 kg

Babydream Premium Windeln, Größe 4, Maxi, 8-14 kg

Babytime Premium Windeln, Größe 4, Maxi, 7-18 kg

Babytime Premium Windeln, Größe 4, Maxi, 7-18 kg

Eco by Naty Windeln, Größe 4, 7-18 kg

Eco by Naty Windeln, Größe 4, 7-18 kg

Elkos Baby Glück Premium Windeln, Größe 4, Maxi, 8-14 kg

Elkos Baby Glück Premium Windeln, Größe 4, Maxi, 8-14 kg

Mamia Premium Windeln, Größe 4, Maxi, 9-14 kg

Mamia Premium Windeln, Größe 4, Maxi, 9-14 kg

Moltex Pure & Nature Öko-Windeln, Größe 4, Maxi, 7-14 kg

Moltex Pure & Nature Öko-Windeln, Größe 4, Maxi, 7-14 kg

Pampers Premium Protection, Größe 4, 9-14 kg

Öko-Test: Die meisten Windeln halten, was sie versprechen – zwei schneiden sogar sehr gut ab

Die positive Nachricht: Im Alltagseinsatz leisten so gut alle Windeln das, was sie versprechen. Sprich sie sind gut zu handhaben, auslaufsicher und sitzen gut. In dieser so wie in allen anderen Kategorien gut abgeschnitten haben die Premium-Windeln von Babylove sowie die Hipp Babysanft Extra. Beide erhielten die Note „sehr gut“.

Ein paar Modelle schwächelten in einem der drei Bereiche. So wurde bei den Eco by Naty Windeln etwa das Verschlusssystem bemängelt, das keinen guten Halt bot. Die Babytime Premium Windeln und die Pure & Nature Öko-Windeln von Moltex hingegen konnten in Sachen Feuchtigkeitsrückhalt nicht so sehr von sich überzeugen wie andere Modelle.

Nur zwei Windeln schneiden bei Öko-Test mit „sehr gut“ ab. Im Alltagseinsatz halten jedoch die meisten, was sie versprechen. © Cavan Images/IMAGO

Auch für die Verpackungen der meisten Produkte im Test gab es von Öko-Test Kritik. Diese bestehen nämlich fast immer aus Plastik. Nur die Verpackung der Blütezeit Öko-Windeln ist aus Papier und somit nachhaltiger.

Wie auch in diesem Test, schneiden Markenprodukte nicht immer gut ab. Manchmal sind es gerade die günstigen Supermarkt-Eigenmarken, die überzeugen können. So gibt es etwa bei Aldi einige Eigenmarken-Produkte, die bei Stiftung Warentest oder Öko-Test gute Ergebnisse erzielt haben. (sp)