Das bedeutet die Schlüsselzahl 61 auf Ihrem Führerschein

Von: Stella Henrich

Auf dem Führerschein finden sich viele Informationen. Unter den zugelassenen Klassen finden Millionen Menschen die Ziffer 61. Aber was hat die Zahl eigentlich zu bedeuten?

München ‒ Die Polizeikelle geht hoch, am Straßenrand stehen zwei Beamte und weisen den Fahrer an, am Straßenrand anzuhalten. Fahrerkontrolle, ein Polizist sagt den knappen Satz: „Führerschein bitte“. Alle kennen die Szene, manche haben sie selbst erlebt, andere nur beim Vorbeifahren beobachtet. Der Beamte wirft einen kritischen Blick auf den Führerschein und bittet den Fahrer anschließend auszusteigen. „Sie wissen schon, was sie falsch gemacht haben?“, könnte nun die Frage an den Fahrer lauten. Denn der Beamte hat mit geschultem Blick die Ziffer 61 auf dem Führerschein des Pkw-Fahrers erspäht. Der verlegene Blick des Fahrers verrät ihn. Er weiß es möglicherweise nicht.

Der Verkehrsbeamte hingegen kennt alle Schlüsselzahlen auf dem Führerschein sowie deren Bedeutung. Offensichtlich ist unser Fahrer aus dem obigen Beispiel zum falschen Zeitpunkt unterwegs gewesen. Für ihn ist die Fahrt wahrscheinlich erst einmal zu Ende. Zudem droht ihm ein Bußgeld.

Schlüsselzahlen auf dem Führerschein ‒ das beutet die 61: Beschränkung auf Fahrten bei Tag (z.B. eine Stunde nach Sonnenaufgang und eine Stunde vor Sonnenuntergang).

Schlüsselzahl 61 auf dem Führerschein ‒ was droht bei Missachtung?

Es gibt außer der 61 noch eine Vielzahl von Schlüsselzahlen. Der ADAC weist auf seiner Homepage auf eine Vielzahl an internationalen Schlüsselzahlen auf dem EU-Scheckkartenführerschein hin. Sie gelten in der gesamten Europäischen Union. So weist beispielsweise die Schlüsselzahl 03 auf eine Prothese des Fahrers hin, die 01 verpflichtet den Fahrzeuglenker zum Tragen einer Brille. Schlüsselzahlen sind somit Zusatzangaben, Auflagen und Beschränkungen auf dem Führerschein. Sie finden sich ganz rechts in der Spalte 12 auf der Karte und können sich auf einzelne oder alle Fahrzeugklassen beziehen.

Sofern ein Fahrer die Schlüsselzahl missachtet, handelt es sich um eine sogenannte Ordnungswidrigkeit. Die Höhe des Bußgeldes hängt von der Schlüsselzahl ab. Wenn der Fahrzeugführer beispielsweise die vorgeschriebene Brille nicht aufsetzt, droht ihm ein Verwarnungsgeld von 25 Euro, berichtet der ADAC. Wenn aber zum Beispiel beim Führerschein B 17 - also begleitetes Fahren mit Eltern - die Auflage nicht beachtet wird und der Führerscheinneuling ohne Begleitperson am Steuer sitzt, führt das neben einer Geldbuße und einem Punkt auch zum Widerruf der Klassen B und BE.



Wer also eine beschränkte Fahrerlaubnis nicht beachtet, begeht laut Straßenverkehrsordnung eine Straftat (Fahren ohne Fahrerlaubnis, § 21 StVG). Es droht eine Geldstrafe und die Entziehung der Fahrerlaubnis.

Schlüsselzahl 61 auf dem Führerschein ‒ die Liste an Ziffern mit Beschränkungen ist lang

Die Liste der Schlüsselzahlen ist sehr lang. Rund 135 listen einige Fahrschulen und der ADAC auf ihren Webseiten auf. Fahrer sollten also zumindest ihre eigene Schlüsselzahl kennen, die in ihrem Führerschein eingetragen ist. Denn ein Herausreden oder „Wusste ich nicht“ wird bei einer Verkehrskontrolle sicherlich kein Beamter als Ausrede akzeptieren. Laut Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr muss der Inhaber bei der Ausstellung eines Führerscheins über die Bedeutung der eingetragenen Schlüsselzahlen in seinem Ausweis sogar informiert werden.

Auf Autofahrer kommen übrigens in diesem Jahr zahlreiche Änderungen zu, von denen vor allem junge Fahrschüler und Senioren ab 70 betroffen sind. Und auch die Ziffer 70 sollten alle Fahrer kennen.