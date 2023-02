Millionen Verbraucher bekommen Post von ihrem Versorger – Das steckt dahinter

Von: Victoria Krumbeck

In den letzten Monaten sind die Energiepreise kräftig angestiegen. Energieversorger informieren ihre Kunden nun über die Ersparnis durch die Gaspreisbremse. Das steckt dahinter.

München – Die Gaspreisbremse tritt offiziell am ersten März in Kraft. Bereits im vergangenen Jahr wurde sie von der Bundesregierung beschlossen. Inoffiziell gilt sie seit Januar 2023, denn die Gaspreisbremse wirkt rückwirkend für Januar und Februar. Verbraucher sollen dadurch entlastet werden, da die Energiepreise aufgrund des Ukraine-Krieges in die Höhe geschnellt sind. Millionen von Kunden bekommen nun Post von ihren Energieversorgern. Doch was bedeuten die ganzen Informationen und wie können Sie die neue Rechnung auf ihre Korrektheit prüfen?

Gaspreisbremse: Post von Ihrem Energieversorger – Das steckt dahinter

Mit der Gaspreisbremse erhalten Kunden 80 Prozent ihres Gasverbrauchs vom Vorjahr zum gedeckelten Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Die restlichen 20 Prozent müssen dann zum üblichen Tarif des Gasanbieters bezahlt werden. Durch die Bremse können Verbraucher mehrere Hundert Euro sparen. Viele Kunden erhalten dafür noch vor dem ersten März ein Schreiben von ihren Energieversorgern. Darin erklären die Anbieter, wie sich die Gaspreisbremse im Detail auf den Vertrag der Kunden auswirkt.

Das Bundeswirtschaftsministerium entwarf ein Musterschreiben für die Energieversorger, die diese dann an ihre Kunden weitergeben können. Darin wird unter anderem der neue Grundpreis für Gas pro Monat genannt sowie der neue Preis für eine Kilowattstunde. Mit der Gaspreisbremse erhalten die Kunden einen Entlastungsbetrag. Dieser wird automatisch in der Rechnung berücksichtigt. Die Höhe der Entlastung richtet sich wiederum nach dem individuellen Basisbedarf und nach dem Preis für eine Kilowattstunde, dem Arbeitspreis.

Gaspreisbremse: Entlastungsbetrag senkt die Kosten

Der Basisbedarf entspricht 80 Prozent des im September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs. Dieser wird in kWh angegeben. Der Zuschuss, den die Kunden pro kWh bekommen, ist so gewählt, dass sie für den Basisbedarf maximal 12 Cent pro kWh zahlen müssen. Der Entlastungsbetrag wird für das ganze Jahr 2023 berechnet und auf die verbleibenden Monate des Jahres aufgeteilt. Somit wird die monatliche Rechnung günstiger als ohne Gaspreisbremse. Je mehr Gas ein Haushalt spart, desto mehr Geld kann eingespart werden.

Doch woher wissen Verbraucher, ob der Entlastungsbetrag richtig berechnet wurde? Zunächst können Sie prüfen, ob ihnen auch die richtigen Preise pro kWh berechnet wurden. Für 80 Prozent des Verbrauchs ist der Gaspreis auf 12 Cent pro kWh gedeckelt. Bei der Wärmepreisbremse liegt der Betrag bei 9,5 Cent pro kWh und bei der Strompreisbremse bei 40 Cent pro kWh.

Berechnung der Gaspreisbremse: Jahresverbrauch, Kilowatt-Preis und Grundpreis

Für die Berechnung der Ersparnis gibt es mehrere Portale. So bietet die Verbraucherzentrale einen Energiekostenrechner an und auch die Bundesregierung auf ihrer Homepage. Um zu prüfen, ob Ihnen der Energieversorger den richtigen Betrag berechnet hat, müssen Sie Ihren bisherigen Jahresverbrauch aus dem Jahr 2022 kennen. Dieser lässt sich aus der letzten Jahresabrechnung entnehmen. Zusätzlich benötigen Sie Ihren aktuellen Bruttopreis pro kWh und den aktuellen Grundpreis. Alle Preise finden Sie in dem Schreiben ihres Energieversorgers. Manche Experten gehen davon aus, dass durch die Gaspreisbremse bis zu 926 Euro pro Jahr gespart werden können.

