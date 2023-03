Rewe-Marktleiter verrät meistverkauften Artikel – „Warum? WIR HABEN ECHT ABSOLUT KEINEN PLAN“

Von: Armin T. Linder

Ein angeblicher Rewe-Marktleiter packt online aus - und verrät den Artikel, der bei ihnen am meisten verkauft werde. Was nicht nur ihn selbst überrascht: „Es ist einfach so.“

München - Die „AMA“-Fragerunden bei Reddit erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Abkürzung steht für „Ask me anything“ - unter dem Motto nehmen Menschen mit spannenden oder teils auch alltäglichen Jobs oder Schicksalen freiwillig und anonym Stellung zu dem, was andere eben so wissen wollen. Bei den Wenigsten ist der Hintergrund bestätigt, deswegen sind die Antworten auch mit einer Portion Vorsicht zu genießen. Oft sind die aber so kenntnisreich, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit von Echtheit ausgehen kann.

Rewe: Person, die nach eigenen Angaben in der Marktleitung arbeitet, stellt sich den Fragen

So auch jetzt unter dem Betreff „Ich bin in der Marktleitung im LEH (Lebensmitteleinzelhandel).“ Er arbeite viel, er arbeite gerne, so der Nutzer, bei dem es sich auch um eine Nutzerin handeln könnte. „Fragt mich, was auch immer ihr wissen wolltet über euren Vollsortimenter von nebenan.“ Bei dem es wohl sich - das wird später klar - um Rewe handelt.

Ein Einkaufswagen in einer Rewe-Filiale. © Martin Wagner/Imago

Einige Fragen sind erwartbar, wie jene nach Bildungsweg, Skills und Verdienst bei seinem Job. Andere lustig - wie schnell sich warme Semmeln wirklich verkaufen, etwa. Bei letzterer schafft es der angebliche Marktleiter, tatsächlich ernst zu bleiben. „Das ist stark vom Markt und Wochentag abhängig. Samstags warme Brötchen in der Auslage zu haben, ist aber quasi eine Gelddruckmaschine! Die vom im Markt befindlichen Bäcker laufen aber signifikant besser, als die ‚billigen‘ aus den SB-Regalen. Schmecken ja auch um einiges besser.“

Das womöglich verblüffendste Thema in dem Reddit-Thread ist aber ein anderes. Ein User will wissen: „Mir hat ein Kaufland-Marktleiter erzählt, dass der Nr.-1-Artikel-Bananen sind. Ich weiß die Menge nicht mehr, aber am Tag gehen manchmal mehrere 100 kg über die Theke. Ist das bei euch auch so?“

Rewe: Angebliche Führungskraft verrät meistgekauften Artikel der Filiale

Die spannende Frage bekommt eine spannende Antwort - aus der auch gleichzeitig hervorgeht, wo der Nutzer nach eigenen Angaben in der Marktleitung arbeitet: bei Rewe! „Tatsächlich sind bei uns im Markt alle vier Sorten Bananen (Rewe Bio, Chiquita, Rewe Beste Wahl und die discountgünstigen Bananen) in den Top 100 der ertragreichsten Artikeln im Markt. In der Obstabteilung an sich sind die vier in den Top 10 ... Kaufland hat einen signifikant höheren Kundenstrom als irgendeiner seiner Mitbewerber im LEH. 100 kg klingt vielleicht etwas viel als Kunde, ich denke aber eher, dass ein gut gelegener Kaufland an die 1.000 kg Bananen (sprich 20 Kisten) locker schafft. Bei uns im Markt verkaufen wir jeweils ca. 16 Kisten insgesamt aufm Montag/Freitag/Samstag. Mal zwei mehr, mal zwei weniger.“

Und dann verrät die angebliche Rewe-Führungskraft auch noch den ihren Angaben zufolge meistverkauften Artikel im eigenen Markt, den sie selbst nicht glauben kann: „Unser #1-Artikel ist Volvic 6x1,5L Einweg. Warum? WIR HABEN ECHT ABSOLUT KEINEN PLAN. Es ist einfach so“, lacht er. „Dicht gefolgt von der Eigenmarke Milch, so ziemlich allen Brot-Sorten von Harry, Eiern, Zeitschriften und Krombacher Pils.“ Welche Maßstäbe er genau ansetzt (Anzahl? Umsatz?), um den „#1-Artikel“ auszumachen, bleibt unklar. Er dürfte aber den meistverkauften Artikel meinen. Und natürlich ist auch diese Info auf Echtheit nicht überprüfbar.

Volvic-Wasser als Top-Artikel? Das sorgt nicht nur beim angeblichen Rewe-Marktleiter für Kopfschütteln. Ein User meint: „Ich hab noch nie verstanden, wie man 1. überhaupt stilles Wasser aus Plastikflaschen trinken kann und 2. warum man bei unserer Trinkwasserqualität irgendne Plörre 1000 km durch Europa karren muss.“ Auch eine andere angebliche Rewe-Führungskraft hat kürzlich ausgepackt - und erklärt, warum sie Aldi und Lidl bevorzugt. (lin)