Preisexplosion bei Gas und Öl: 1000 Euro mehr für die Nebenkosten befürchtet

Von: Natalie-Margaux Rahimi

Teilen

Aufgrund des Ukraine-Kriegs werden auch für Verbraucherinnen und Verbraucher Gas und Öl teurer. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Die Nebenkosten-Abrechnung ist immer für eine böse Überraschung gut. 2022 könnte es aber besonders hart kommen. Experten fürchten um die 1000 Euro Mehrkosten.

Hamburg – In diesem Jahr wird irgendwie alles teurer. Mehl und Öl, Fleisch und Bier. Dazu die hohen Preise für Benzin und Diesel an der Tankstelle. Doch richtig hart könnte es Verbraucher in diesem Jahr bei der Nebenkosten-Abrechnung treffen. Denn weil Öl- und Gas-Preise in die Höhe schießen, droht bei den Heizkosten eine böse Überraschung. Mehr als 100 Prozent teurer als noch 2021 könnten die Kosten ausfallen. Experten fürchten bis zu 1000 Euro Mehrkosten für die Nebenkosten im Vergleich von 2021 zu 2022.

Wie stark die Kosten für Öl und Gas steigen und wie sich das auf die Nebenkosten auswirkt, verrät 24hamburg.de hier.

Als Entlastung für die steigenden Energiepreise hat der Bund das sogenannte Entlastungspaket 2022 beschlossen. Doch die Energiepauschale in Höhe von 300 Euro wurde noch nicht ausgezahlt. Ähnlich sieht es beim Tankrabatt aus. Für das 9-Euro-Ticket ist immerhin schon ein konkreter Starttermin bekannt.