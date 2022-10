Preiskampf: Schokoriegel-Hersteller Mars will Rewe nicht mehr beliefern

Supermärkte und Discounter wie Rewe, Edeka und Netto streiten mit dem US-Konzern Mars. Der Grund sind offenbar erbitterte Preiskämpfe. Jetzt stehen rund 300 Produkte vor dem Aus.

Virginia/München ‒ Der amerikanische Lebensmittelkonzern Mars droht Supermärkten wie Rewe und Edeka damit, keine Produkte mehr an den Einzelhandel auszuliefern. Das berichtet die Lebensmittel Zeitung. (LZ) Als Grund wird ein erbitterter Preiskampf genannt, der zu keiner Einigung geführt habe, so das Branchenblatt. Laut Bericht steht das gesamte Mars-Sortiment des Konzerns vor dem Liefer-Aus.

Was sich zunächst nach einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Handel und Unternehmen liest, muss der Verbraucher hierzulande ausbaden. Denn es fehlen damit nicht nur die schmackhaften Schoko-Riegel wie Snickers, Twix, Balisto, M&M‘s, Bounty und Mars in den Regalen von Supermärkten und Discountern wie u.a. Netto. Auch die beliebten Reisgerichte der Marke Ben’s Original stammen vom US-Konzern. Ebenso gehören die großen Marken Whiskas, Sheba und Frolic aus dem Tierfutter-Segment dazu. Mehr als 300 Artikel gibt es laut LZ von Mars am deutschen Markt. Kaum vorstellbar also, dass es für den Handel vorteilhaft ist, den Konzern als Lieferanten zu verlieren.

Preiskampf in den Märkten: Lieferstopp sorgt für leere Regale

Rewe soll sich zum Embargo bislang offiziell nicht geäußert haben. Die Edeka-Gruppe prangerte im Werbeprospekt „Mondpreise von Mars“ an. Edeka erhält bereits seit etwa drei Monaten keine Ware mehr von Mars. Auch der Discounter Netto, der zu Edeka gehört, teilte schon kräftig gegen den Hersteller auf Facebook aus. Denn die Kunden sind verärgert, bemängeln leere Regale.

Aus Rewe-Kreisen ist der LZ zufolge zu hören, dass die Lager langsam leer laufen würden. In den Supermärkten werden die Regallücken in diversen Warengruppen immer sichtbarer. Es ist damit nur noch eine Frage der Zeit, wann sich die Verbraucher in den Märkten über das fehlende Sortiment beschweren.

Preiskampf: Hersteller kritisiert hartes Vorgehen des Handels

Vonseiten des Herstellers gibt es Äußerungen, allerdings nicht zu den konkreten Fällen. Mars-Süßwarenchef Carsten Simon erklärt bei LZ, dass der Hersteller aufgrund von Kostensteigerungen „dringend eine zweite Preiserhöhung in diesem Jahr“ benötige. Über das gesamte Süßwarensortiment liege diese im Durchschnitt im hohen einstelligen Prozentbereich. Simon kritisierte zugleich das harte Vorgehen des deutschen Handels. So gut wie nirgends sonst gebe es „derartig heftige Auseinandersetzungen“.

Immer wieder kommt es zu solch drastischen Maßnahmen, dass Produkte aus dem Handelsregal fliegen. Bereits zu Beginn dieses Jahres haben Edeka und Milka über Lieferkonditionen gestritten. Die lila Kuh stand dabei kurz vor ihrem Aus. Auch Markenprodukte wie Pepsi und L’Oréal mussten bei Edeka bereits daran glauben. Meist werden Konditionsstreitigkeiten als Grund dafür angeführt.

