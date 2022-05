Preisschock: Fleisch, Milch, Butter - alles wird teurer - wie lässt sich jetzt noch sparen? Ein paar Tipps

Von: Stella Henrich

Mittlerweile sollte jeder seinen Einkauf gut vorbereiten. Sonst kann es sehr teuer werden. Die Supermärkte heben ihre Preise erneut um bis zu 60 Prozent an. Verbraucherschützer raten daher den Konsumenten zu mehr Disziplin beim Einkauf.

München - Das kennt jeder - eigentlich wollte man bloß ein paar Dinge einkaufen, doch am Ende ist der Einkaufswagen wieder richtig voll. In Zeiten steigender Lebensmittelpreise rät die Verbraucherzentrale Bayern daher zu mehr Disziplin beim Einkauf und zum klassischen Einkaufszettel. Notieren Sie darauf „was brauche ich, was möchte ich einkaufen und alles andere lassen sie besser im Regal liegen,“ rät Verbraucherschützerin Daniela Krehl.

Notieren Sie Ihre Einkäufe auf dem klassischen Einkaufszettel.“

Für die 400-Gramm Packung Hähnchen-Geschnetzeltes von der Eigenmarke „Wilhelm Brandenburg“ ruft Rewe in München inzwischen einen Preis von 5,29 Euro auf. Die Woche davor lag der Preis noch bei 4,59 Euro. Für die Bockwürstchen im Glas verlangt Edeka mittlerweile 2,99 Euro. Zuvor war die Packung für 2,75 Euro zu haben. Insgesamt müssen Verbraucher seit der vergangenen Woche mehr für Fleisch in der Tiefkühl- und Kühltheke der Discounter und Supermärkte bezahlen. Die Preissteigerungen liegen zwischen 40 Cent und 1,60 Euro. Discounter-Primus Aldi Nord verlangt zum Beispiel für die Bockwurst der Eigenmarke „Gut Drei Eichen“ nicht mehr 5,99 Euro, sondern 7,19 Euro.

Preisschock an der Kasse: Einzelhändler nennen höhere Produktionskosten als Grund

Ähnlich sieht es bei Milch, saurer Sahne, Senf, Paniermehl und Butter aus. Viele Produkte sind bereits durch die gestiegene Inflation teurer. Laut einer aktuellen Umfrage des ifo-Instituts will ein Großteil der Einzelhändler in Deutschland in den kommenden drei Monaten die Preise erhöhen. Grund sind offenbar die höheren Produktionskosten, die durch Energie, Lieferung, Rohstoffe und Verpackung verursacht werden.

Im Supermarkt hilft es also weiterhin auf Angebote zu achten und auf No-Name-Produkte auszuweichen. Ebenfalls kann es ratsam sein, unnötige Einkäufe wegzulassen. So könnten Verbraucher viel Geld sparen. Spürbar günstiger seien auch Lebensmittel, deren Ablaufdatum näher rückt. So könnten Milchprodukte schon mal 50 Prozent billiger sein. Oder man greift zu den Eigenmarken der Lebensmittelketten. Auch das könne mehrere zehn Cent pro Packung ausmachen, so die Verbraucherschützer weiter.

Impulskäufe weglassen und vor dem Einkauf einen Einkaufszettel schreiben, kann bares Geld sparen. © Frank Hoermann/Sven Simon/imago

Preisschock im Mai: Auf Saisonware zurückgreifen

Beim Obst und Gemüse wird zu Saisonware geraten, wie Rot- und Weißkohl, Radieschen oder Blumenkohl und Brokkoli. Denn wenn die Ware in Massen im Markt angeboten wird, senken sich die Preise. Wer sich einen Saisonkalender besorgt, kommt günstiger bei Obst und Gemüse weg. Diese Kalender finden sich auf den Internetseiten der Verbraucherzentralen.

Wer will, kauft Kartoffeln oder Äpfel in großen Mengen - sollte sie allerdings dunkel und kühl lagern können. Ansonsten mache es keinen Sinn, größere Mengen einzukaufen, rät Daniela Krehl den Verbrauchern.

Preisschock im Supermarkt: weitere Spar-Tipps für Verbraucher

Statt Getränke zu kaufen, kann auch Leitungswasser zu jeder Mahlzeit getrunken werden, empfehlen die Verbraucherschützer aus Bayern. Darüber hinaus böten viele Bäckereien Brot vom Vortag an, was sehr viel günstiger sei. Nachfragen lohnt sich also. Denn so mancher Bäcker habe inzwischen eine „Happy Hour“ eingeführt und bietet während dieser Zeit seine Ware zum günstigeren Preis an.

Und wer auf Fleisch, Würstchen und Grillgut im Mai nicht verzichten kann, für den lohnt sich auf Aktionspreise zu achten. Denn Fleisch lässt sich grundsätzlich gut einfrieren. Laut Verbraucherschützern sollte rohes und frisches Fleisch direkt nach dem Einkauf ins Kühlfach legen. So sei es länger haltbar.

Darüber hinaus können Verbraucher gute Schnäppchen machen, wenn sie die Prospekte der Supermärkte und Discounter gut anschauen. Es kann also sinnvoll sein, seinen Essensplan mit den Sonderangeboten der Märkte abzustimmen.

