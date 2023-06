„Echt jetzt?“: Piraten-Politiker empört über Toilettenpapier-Preis bei Lidl

Von: Bjarne Kommnick

Es gab Zeiten, da war Klopapier fast noch ein Schnäppchen. Heute greifen Verbraucher tief in die Tasche. Ein Politiker wütet darüber auf Social Media.

Hannover – In den vergangenen Jahren hat es Klopapier immer wieder in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte geschafft. Denn sowohl die Corona-Pandemie als auch die Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs haben die Verfügbarkeit des alltäglichen Hygieneproduktes für Millionen von Menschen alleine in Deutschland stark gefährdet. Bis heute sei laut einer Mitteilung der deutschen Zellstoff- und Papierindustrie die Versorgungssicherheit von Klopapier nicht sichergestellt. Das scheint sich auch weiterhin auf die Preise auszuwirken, wie auch Piraten-Politiker Adam Wolf in den sozialen Medien kritisiert.

Klopapier-Durchschnittsverbrauch pro Bundesbürger (Jahr) 134 Rollen Toilettenpapier-Produktion in Deutschland (Jahr) 750.000 Tonnen Toilettenpapier-Exporte (Jahr): 125.000 Tonnen Quelle: Papierindustrie

„Echt jetzt?“: Piraten-Politiker kritisiert Klopapier-Preise

Auf Facebook postet Wolf, der unter anderem Ratsherr der Stadt Hannover und Abgeordneter in der Region Hannover ist, ein Bild von seiner Einkaufserfahrung. Darauf zu sehen ist ein Regal der Supermarkt-Kette Lidl, in dem die hauseigene Klopapier-Marke steht. Wie viele andere Hersteller auch, dürfte die Marke insbesondere seit der Corona-Krise und der Energiekrise immer wieder mit weitreichenden Lieferschwierigkeiten zu kämpfen haben. Vielerorts blieben die Klopapier-Regale zeitweise einfach leer.

Ein Politiker der Piraten wütet auf Facebook über die Preise für Toilettenpapier bei Lidl. © IMAGO/Martin Wagner

„Vera****en doch ihre Kunden“: User spotten über vier-Cent-Preisvorteil

Den Preis, den Verbraucher für das Klopapier bei Lidl zahlen sollen, liege mittlerweile bei fast acht Euro für 20 Klopapier-Rollen. Auf Facebook schreibt Wolf über das Foto: „Echt jetzt?“ Der Politiker fragt sich zudem, ob der Preis „mit dem Klammerbeutel gepudert“ wurde. Auffällig dabei scheint auch zu sein, dass Lidl mit einer Preissenkung wirbt, statt 7,99 Euro müssten die Kunden jetzt nur noch 7,95 zahlen, also gerade einmal vier Cent weniger. Dennoch wirbt das Unternehmen mit einem „Preisvorteil“.

Das fällt auch seinen Followern auf Facebook auf. Ein User schreibt: „Die vera****en doch ihre Kunden, bei vier Cent von einer Preissenkung zu reden“. Ein anderer veranschaulicht: „Kauf dir 199 Packungen, dann kannst du dir die 200. Packung kostenlos dazu holen“.

Lidl wirbt mit Kostenvorteil – aber ist Klopapier wirklich billiger geworden?

Aber Preisvorteil bleibt Preisvorteil, oder etwa nicht? Mit Blick auf die Zahlen des Statistischen Bundesamtes wird klar: Es kommt darauf an, welcher Zeitraum betrachtet wird. Denn seit Anfang der Corona-Krise sei der Klopapier-Preis im Bundesschnitt fast durchgängig angestiegen. Seit Anfang des vergangenen Jahres sei der Preis nochmal signifikant in die Höhe abgeknickt, Zeit für Kostenvorteile für Verbraucher, mit denen Lidl wirbt, scheinen über einen Monatsvergleich nahezu unmöglich sein.

Mittlerweile sei Toilettenpapier im Schnitt nämlich rund 40 Prozent teurer als noch 2020, als die Pandemie längst im Gange gewesen ist und sich die Regale deutlich geleert hatten. Schaut man also nur auf wenige Tage, dann dürfte Lidl im Grunde genommen recht mit ihrem beworbenen Preisvorteil haben.

Schaut man jedoch gerade einmal rund drei Monate zurück, sei das Toilettenpapier im Bundesschnitt laut Daten des Statistischen Bundesamtes insgesamt noch billiger gewesen als heute trotz der Preissenkung, die Lidl ausschreibt. Laut mehreren Beiträgen auf Social Media habe der Preis im Januar für 20 Rollen der gleichen Marke noch bei 7,49 Euro gelegen. Also immer noch 46 Cent billiger als heute, trotz aktuellem Rabatt. In der Vergangenheit stand Lidl schon mal wegen Rabatten dieser Art in der Kritik. Zuletzt wütete auch ein Kaufland-Kunde über die Qualität von Klopapier der Kette.