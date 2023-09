Drei Pflanzen pro Person nach Cannabis-Legalisierung: Die Pläne zum Eigenanbau stehen fest

Von: Max Schäfer

Vereine und lizenzierte Unternehmen könnten bald legal Cannabis anbauen. Dabei sind strenge Regeln und Kontrollen vorgesehen.

München ‒ Gemäß den Plänen der Ampel-Koalition soll nicht nur der Vertrieb, sondern auch der Anbau von Cannabis zunächst von zugelassenen Vereinen und lizenzierten Unternehmen durchgeführt werden. Im Zuge der Legalisierung plant die Bundesregierung, den gesamten Prozess - vom Anbau über die Produktion, den Transport bis hin zum Verkauf - streng zu regulieren und von Behörden überwachen zu lassen. Als Orte für die Produktion sind vor allem Indoor-Anlagen und Gewächshäuser vorgesehen.

Für den Cannabis-Anbau durch die Vereine und Unternehmen gelten diverse Richtlinien:

Die Anbau- und Erntemengen sind auf die Deckung des Bedarfs ausgerichtet (in den Vereinen)

Berichterstattungs- und Dokumentationspflichten bezüglich der produzierten Mengen (in den Vereinen)

Vorschriften zu Qualität und Reinheit, Pflanzenschutzmitteln, Mykotoxinen und Mikroorganismen

Vorschriften zu Kontrollsystemen

Anforderungen an die Qualifikation, Zuverlässigkeit und Bonität der Produzenten

Produktion ausschließlich in Deutschland

Auch der Eigenanbau von Cannabis soll gestattet werden. Das Eckpunktepapier legt dabei drei Pflanzen pro erwachsene Person fest. Die Pflanzen und ihre Erträge müssen von Kindern und Jugendlichen ferngehalten werden. Die benötigten Samen und Stecklinge sollen ebenfalls über die Cannabis-Vereine verteilt werden. Ob auch Nicht-Mitglieder diese erhalten dürfen, will die Bundesregierung noch klären.

Legalisierung: Verkauf von Cannabis nur in speziellen Geschäften

Der Verkauf von Cannabis in lizenzierten Läden soll nach Angaben der Bundesregierung nur in Modellregionen erlaubt sein. Dort sollen die im Oktober 2022 vorgestellten Regeln Anwendung finden. Der Verkauf erfolgt somit in speziellen Geschäften, die sich ausschließlich auf den Verkauf und die Beratung von Cannabisprodukten spezialisieren. Online-Shops und Versandhandel sind zunächst nicht vorgesehen. Im Rahmen der nachfolgenden Untersuchung des Modellprojekts soll jedoch geprüft werden, ob ein Online- oder Versandhandel zugelassen wird.

Die Betreiber der Verkaufsstellen benötigen eine zeitlich begrenzte Lizenz, die von den Behörden ausgestellt wird. Diese Lizenzen können mehrfach verlängert werden. Kontrollen sind ebenfalls vorgesehen. Bei Verstößen können die Betreiber ihre Lizenz verlieren.

