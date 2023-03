Problem mit Whatsapp-Umfragen: Update soll Lösung bringen

Von: Tobias Becker

Whatsapp arbeitet an einer neuen Funktion für die Umfragen in Gruppenchats.

In Gruppenchats sind Umfragen möglich und durchaus beliebt, haben allerdings ein Problem. Lesen Sie hier, wie Whatsapp das Problem beheben will:

Um Termine besser zu koordinieren oder Feiern zu planen, sind Umfragen auf Whatsapp ein gutes Mittel. Die Möglichkeit mehrere Antworten vorzugeben und Usern so die Chance zu geben, abzustimmen, ist gerade bei großen Gruppen sinnvoll. Aber: Es gibt auch ein Problem an der Funktion, das nun behoben werden soll.

echo24.de verrät, wie Whatsapp das Problem der Umfragen in Gruppenchats lösen will.

Die Funktion ist derzeit noch in der Entwicklung, könnte aber schon bald auf den Handys der Region landen. So ähnlich lief es auch mit den 21 neuen Emojis, die Whatsapp kürzlich veröffentlichte. (tobi)