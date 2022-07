FFP2-Maskenrückruf: Warnung vor Produkt auf Amazon

Von: Stella Henrich

Teilen

Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX warnt vor Atemschutzmasken aus China. Die Produkte bieten keinen ausreichenden Schutz. Die Masken wurden vor allem im Online-Handel gekauft.

München ‒ Die Europäische Kommission warnt über ihr Schnellwarnsystem RAPEX (Rapid Exchange of Information System) - ein Behördennetzwerk für gesundheitlichen Verbraucherschutz in Europa - vor der Atemschutzmaske der Marke Huheta aus der Volksrepublik China. Die Filtermaske entspreche nicht den Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 149. Auch wenn sie mit anderen empfohlenen Maßnahmen kombiniert würde, könne das Produkt nicht richtig schützen. Das Produkt wurde im Paket mit 30 Masken und der FFP2 -Kennzeichnung ausgeliefert.

Die Masken wurden in Schwarz, Grau, Rot, Hellblau und Dunkelblau verkauft. Jede Maske ist einzeln verpackt. Das Produkt gelangte über den Online-Handel - speziell beim Online-Riesen Amazon - in den Verkauf. Auch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat vor dem Tragen der Maske gewarnt.

Huheta Masken wurde im 30er Paket verkauft. Die Atemschutzmasken sind einzeln verpackt. (Symbolbild) © Peter Brockmann/imago

Produktrückruf : Atemschutzmaske aus China

Produktruckrüf: Atemschutzmaske (Schutzausrütung) Produktbezeichnng Atemschutzmaske FFP2 NR Markenname HUHETA Hersteller nicht bekannt Modellbezeichnung NQX-2001 Chargen-Nummer 20220210 Herkunftsland China EU-Rapex Nummer A12/01043/22

Bereits im Jahr 2020 kam es zu mehreren Rückrufen von Atemschutzmasken aus China. Auch damals wurden die Verbraucher davor gewarnt, da sie nicht vor dem Coronavirus ausreichend schützten. Von schwerwiegenden Risiken war die Rede.

Produktrückruf: Europäische Behörde ordnet Rückruf an

Die rechtliche Grundlage für die Veröffentlichung der RAPEX-Meldungen ist Art. 16 der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit, teilt die EU-Kommission mit. Urheber der Veröffentlichung ist die EU-Kommission. Urheber der Meldungen an sich sind die jeweils zuständigen Marktüberwachungsbehörden in der EU. In Deutschland sind dies die zuständigen Marktüberwachungsbehörden der einzelnen Bundesländer. Ausschlaggebend sind einzig und allein die auf der Webseite der Kommission gemachten Angaben.

Mit neuen Fotos: Kuriose Blitzer-Bilder - Die verrücktesten Radarfotos Fotostrecke ansehen

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.